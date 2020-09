Un nuevo indicador permite clasificar a pacientes con lesiones cervicales en función de su limitación articular

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación compuesto por profesores de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia (EUEF) 'San Juan de Dios'-Comillas, investigadores pertenecientes al Grupo Sanitario Fisi(ON) e investigadores de la Universidad de Almería ha diseñado nuevo indicador permite clasificar a pacientes con lesiones cervicales en función de la gravedad de su limitación articular.

Las lesiones traumáticas de la columna cervical se encuentran entre las lesiones de tráfico que pueden ser más limitantes y potencialmente graves para una persona. Hasta ahora, al valorar las lesiones cervicales no se tenía en cuenta la gravedad de la limitación articular producida por la lesión, y se confiaba en llegar a un buen diagnóstico basándose exclusivamente en los síntomas reportados por el paciente.

En concreto, en el trabajo, publicado en la revista 'PLOS ONE', se ha descifrado la relación entre los diagnósticos clásicos (latigazo cervical / whiplash, esguince cervical o cervicalgia) y la gravedad de la limitación que presentaban los pacientes. "La gravedad de la limitación es un parámetro fundamental a la hora de tomar decisiones en el tratamiento y, por tanto, es muy importante conocer si al asignar un diagnóstico 'más grave', esguince cervical grado 3 en vez de grado 1, existe una relación con esta limitación", ha comentado el responsable técnico del departamento de Biomecánica de Fisi(ON), Alberto Fidalgo.

Asimismo, prosigue, los resultados obtenidos de una muestra de 772 pacientes con lesiones cervicales diagnosticadas tras un accidente de tráfico, nos demuestran que los diagnósticos no se asignan en función de la gravedad de los signos observados por lo que parece un sistema de clasificación de las lesiones poco útil. "En esta coyuntura diseñamos el NFHAS, que es un nuevo indicador que sí permite clasificar a los pacientes en función de la gravedad de su limitación", ha apostillado.

Los diagnósticos de patología cervical leve (cervicalgia, latigazo cervical, esguince cervical) no fueron diseñados para estadificar correctamente a los pacientes de acuerdo con su deterioro o no son suficientemente sensibles al mismo y por tanto no deberían ser usados como descripción de la gravedad de las lesiones cervicales. En cambio, el NFHAS está directamente relacionado con el ROM disponible, y es una herramienta útil para clasificar a los pacientes en grupos con lesiones significativamente distintas según el deterioro del movimiento.

"La clasificación tiene en cuenta el movimiento cervical en su conjunto lo cual cambia el paradigma actual por el cual se analizan individualmente los distintos planos del movimiento, facilitando así la labor asistencial de asignar una gravedad a las lesiones y vincular los hallazgos con el nivel de dolor reportado por el paciente", ha argumentado el jefe de estudios de Enfermería de la EUEF 'San Juan de Dios'-Comillas, Julio de la Torre.

Algo revolucionario en esta investigación es el uso de técnica de biomecánica moderna como el análisis de movimiento mediante sensores de movimiento inercial. "La precisión de esta tecnología y su objetividad han sido claves para la creación de esta clasificación, sin el uso de estas tecnologías hubiese sido imposible distinguir la gravedad de la lesión más allá de los síntomas reportados por el paciente", ha explicado la profesora de Fisioterapia de la EUEF 'San Juan de Dios'-Comillas y especialista en biomecánica, María Jesús Martínez.

Los resultados, tal y como han asegurado los expertos, han sido "asombrosos" porque no sólo se clasifica en grupos distintos a los lesionados, sino que estos grupos responden de manera distinta a la rehabilitación. Este nuevo índice ya está incluido en los sistemas EBI (Estudio Biomecánico Integral) y por tanto se aplica en todas las valoraciones que se realizan actualmente con el sistema.