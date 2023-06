Una nueva tecnología detecta de forma no invasiva enfermedades cardiacas en pacientes de alto riesgo

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva tecnología de tomografía computarizada (TC) con recuento de fotones de ultra alta resolución permite obtener imágenes de excelente calidad y un diagnóstico preciso de la enfermedad coronaria en pacientes de alto riesgo, lo que supone un beneficio potencialmente importante para las personas que antes no podían someterse a un cribado no invasivo, según un estudio publicado en 'Radiology', revista de la Radiological Society of North America (RSNA).

La enfermedad coronaria es la forma más común de cardiopatía. La angiografía coronaria por tomografía computarizada (ACTC) es muy eficaz para descartar la enfermedad coronaria en pacientes con riesgo bajo o intermedio de padecerla.

La ACTC en una población de alto riesgo es difícil debido a la elevada prevalencia de calcificaciones coronarias y stents. Las calcificaciones coronarias tienden a "florecer" en la ACTC, haciendo que parezcan más extensas de lo que realmente son. Esto da lugar a una sobreestimación de las obstrucciones y la placa y a resultados falsos positivos.

"En consecuencia, los pacientes pueden someterse a pruebas innecesarias, a menudo invasivas --explica el autor principal del estudio, el doctor Muhammad T. Hagar, del Departamento de Radiología Diagnóstica e Intervencionista de la Universidad de Friburgo (Alemania)--. Esta es la razón por la que las directrices actuales no recomiendan utilizar la ACTC en individuos de alto riesgo".

La angiografía coronaria por tomografía computarizada de ultra alta resolución (ACTC-UHR) es una herramienta prometedora para la evaluación no invasiva de pacientes con alto riesgo de enfermedad arterial coronaria. Dado que utiliza escáneres de TC con recuento de fotones de reciente introducción, no se ha estudiado ampliamente.

El doctor Hagar y sus colegas compararon la exactitud diagnóstica de la ACTC-UHR con la del estándar de referencia de la angiografía coronaria invasiva (ACI) en 68 pacientes. Los pacientes padecían estenosis grave de la válvula aórtica, una valvulopatía grave y frecuente que reduce o bloquea el flujo sanguíneo del corazón a la aorta.

La ACTC-UHR fue altamente sensible y específica para la detección de la enfermedad arterial coronaria. Proporcionó una puntuación media global de calidad de imagen de 1,5 en la escala Likert de 5 puntos, donde 1 es excelente y 5 es no diagnóstico. Casi el 80% de los segmentos se calificaron como buenos o excelentes.

Según el doctor Hagar, los resultados sugieren que los pacientes de alto riesgo pronto podrán disfrutar de las ventajas de las imágenes no invasivas.

"Parece que el espectro de pacientes que se benefician de someterse a ACTC no invasiva se ha ampliado significativamente con la tecnología de detectores de recuento de fotones --apunta--. Es una excelente noticia para estos pacientes y para la comunidad de diagnóstico por imagen".

La alta resolución de la ACTC-UHR es el resultado de un mayor número de fotones emitidos. Esto también aumenta la exposición a la radiación en comparación con los escáneres de TC convencionales. Sin embargo, el doctor Hagar señaló que la tecnología se encuentra en una fase muy temprana y que los investigadores están desarrollando métodos para reducir la cantidad de exposición a la radiación.

"Actualmente, la técnica es factible para pacientes de alto riesgo, en los que los beneficios superan a los riesgos, pero no debe aplicarse a todos los pacientes remitidos para TC cardiaca", añade.

Aunque la TC con recuento de fotones es relativamente escasa en todo el mundo, los expertos prevén que la tecnología se impondrá en los próximos 10 años.

"En la Universidad de Friburgo hemos tenido el privilegio de trabajar con esta tecnología desde su introducción y estoy convencido de que la TC con recuento de fotones es el comienzo de una nueva generación de escáneres de TC, similar a la introducción de la TC multicorte hace 30 años", afirma Hagar.

Los investigadores están estudiando la capacidad diagnóstica de la tecnología de TC con recuento de fotones en otros escenarios clínicos, como la obtención de imágenes oncológicas.

En el campo de la imagen cardiaca, están ampliando su investigación para incluir subgrupos para los que la TC no es factible en la actualidad, como los pacientes con stents coronarios. También están estudiando la evaluación del músculo cardiaco con TC de recuento de fotones. Los primeros resultados sugieren que la tecnología puede mejorar la resolución de los tejidos blandos. Esto sería muy beneficioso para la caracterización de la enfermedad.

"Para mí son tiempos apasionantes y es estupendo formar parte de un grupo muy activo que trabaja con esta nueva tecnología", concluye el doctor Hagar.