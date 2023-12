Neurocirujanos de HM Nou Delfos intervienen una hernia discal lumbar mediante una avanzada técnica

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de neurocirujanos del Hospital HM Nou Delfos ha abordado la cirugía de una hernia discal lumbar mediante una discectomía endoscópica de columna, "una moderna y compleja técnica".

Tras varias semanas con lumbalgia, el paciente llegó al centro con una ciática invalidante en la pierna izquierda, consecuencia de dicha hernia y, en 6 meses, aseguran que ha recuperado su rutina habitual y ha vuelto a practicar deporte con la misma asiduidad que antes de la aparición del problema.

El jefe del Servicio de Neurocirugía del HM Nou Delfos, Cristóbal Perla, ha sido quien ha liderado el tratamiento quirúrgico de este paciente junto a Mireia Illueca y Carlos Asencio.

"Actualmente, las hernias discales lumbares son una de las principales causas de discapacidad en nuestra sociedad y pueden abordarse de manera muy distinta en función del tipo que sea y su localización, siempre tratando de llevar a cabo un tratamiento lo más conservador posible a base de rehabilitación y analgésicos. No obstante, hay casos en los que la cirugía es inevitable y por nuestra experiencia, hemos comprobado que, si la ubicación de la hernia nos lo permite, el abordaje endoscópico de columna es la técnica más eficiente en cuanto a facilidad de recuperación del paciente y reducción de costes hospitalarios", ha explicado Perla.

Se estima que la hernia discal tiene una prevalencia del 2 por ciento entre los pacientes que sufren dolor de espalda y este constituye un problema sociosanitario de cierta dimensión al causar un elevado absentismo laboral. Diferentes estudios consideran que es la causa más frecuente de incapacidad para trabajar en personas con menos de 45 años.

CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA

La discectomía endoscópica consiste en extraer la hernia discal a través de una pequeña incisión de 3-4 mm y colocar un tubo por el que se realiza la intervención. De esta manera, resulta una cirugía mínimamente invasiva en la que prácticamente se evita el daño de los tejidos, por lo que la recuperación del paciente es mucho más rápida. En este sentido, se estima que la aplicación de este protocolo permite reducir un 30 por ciento el tiempo en quirófano y un 50 por ciento la estancia hospitalaria.

"Es una técnica de alta complejidad para la que no todos los profesionales están formados. En este caso, gran parte de la dificultad de la intervención se centraba en la localización de la hernia, que dificultaba mucho el acceso. Los especialistas de HM Nou Delfos, por suerte, contamos con una dilatada experiencia y formación específica en las técnicas quirúrgicas más innovadoras tanto en columna como a nivel cerebral, por lo que lo tuvimos claro en cuanto vimos el resultado de las pruebas de imagen", ha asegurado Perla.

INCAPACITACIÓN PARA CAMINAR

Arturo Campdepadrós, de 46 años, ingresó en HM Nou Delfos con una ciática invalidante que le provocó una caída y le impedía caminar. Tras someterse a diversas pruebas, se le diagnosticó una hernia discal lumbar y al no responder al tratamiento farmacológico, el equipo de Perla consideró que el tratamiento quirúrgico sería el más eficiente y decidió realizar la cirugía mediante una discectomía endocópica de columna. Seis meses después, aseguran que el paciente se ha reincorporado a su trabajo con total normalidad, ha recuperado su rutina habitual y vuelve a practicar deporte con la misma asiduidad que lo hacía antes de la operación.

"Llevaba tres semanas con lumbalgia cuando me falló la pierna izquierda y me caí, pero después, pasé varios días en los que no podía moverme, sólo podía estar en cama, en posición fetal, y me dolía mucho la pierna porque la afectación del nervio ciático llegaba hasta el tobillo. Cuando me derivaron a HM Nou Delfos y el Dr. Perla me comentó la intervención, no me lo pensé dos veces y acerté plenamente. Al día siguiente de pasar por el quirófano, desapareció el dolor, tenía las molestias lógicas de la operación, pero no el dolor agudo que me paralizaba y, a día de hoy, estoy totalmente recuperado cuando me pronosticaron una baja mucho más larga", ha afirmado Arturo.