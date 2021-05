Los neumólogos muestran su rechazo al nuevo procedimiento telemático de elección y concesión de las plazas MIR

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Tras la publicación de la resolución en la que se convocan los actos de adjudicación para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada MIR en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) muestra su desacuerdo con el nuevo procedimiento telemático de elección y concesión de las plazas MIR por carecer de garantías para los opositores

Así, a través de sus Comités de Pregrado y SEPAR Jóvenes, la sociedad científica ha manifestado su disconformidad en un comunicado con el que se une al desconcierto y malestar de los jóvenes médicos y de los profesionales que deberán formarlos con el procedimiento propuesto, debido a diferentes razones.

En primer lugar, consideran que en este tipo de adjudicaciones debe garantizarse la transparencia, la calidad y la equidad para todos los opositores, y el nuevo sistema telemático de adjudicación de plazas correspondientes a las pruebas selectivas 2020 para acceder en el año 2021, a su juicio, carece de dichas garantías.

Asimismo, afirman que el nuevo sistema es poco flexible y obliga a los opositores a crear una selección limitada de opciones. "La creación de esta lista es inviable para el candidato, sobre todo si no se encuentra entre los primeros opositores seleccionados, ya que entonces existen miles de posibilidades a las que podría tener acceso", expresan en el comunicado.

Además, para SEPAR, otra de las carencias de este procedimiento estriba en que esta selección no puede ser modificada a lo largo del proceso de adjudicación, por lo que el opositor no puede ir adaptando sus preferencias conforme se vayan adjudicando las plazas.

Por otro lado, en el documento advierten de que el sistema actual de la web del Ministerio de Sanidad es "deficiente, suele presentar fallos y se colapsa con facilidad". Por ello, afirman, "sería fundamental no solo ampliar su capacidad sino diseñar un sistema que garantice la eficiencia y la transparencia en la adjudicación de plazas". Este sistema debería permitir hacer el seguimiento del procedimiento en tiempo real y asegurar a los candidatos que no existen fallos informáticos.

"Si no existen los medios técnicos que garanticen la seguridad y la transparencia para los opositores, lo lógico sería volver a realizar el procedimiento de forma presencial, tal y como se hizo el año pasado, en pleno auge de la pandemia, por supuesto manteniendo las medidas de seguridad", reclaman. "En 2020 no hubo ningún tipo de contagio ni otros problemas añadidos, por lo que desde nuestra óptica no comprendemos el por qué en 2021, no existiendo garantías de transparencia y equidad para los candidatos, no se realiza el procedimiento de igual forma", reiteran.

Por último, desde SEPAR entienden que la digitalización de los procesos es inevitable y forma parte del cambio social actual. Sin embargo, según defienden, esta "debe ser implementada siempre que haya una total equidad y transparencia". "Especialmente cuando hablamos del futuro profesional de las nuevas generaciones de médicos de nuestro país, que merecen todo nuestro apoyo por su compromiso y vocación para velar por la salud de los pacientes, que son a su vez nuestros conciudadanos", concluyen en el documento.