Los nefrólogos agradecen a los voluntarios que han transportado en 4x4 a los pacientes en diálisis durante el temporal

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Nefrología (SEN) ha mostrado su agradecimiento y reconocimiento a todas aquellas personas y organizaciones que, de forma voluntaria, han transportado con sus vehículos 4x4 a los pacientes renales a los hospitales y centros de diálisis para que pudieran realizar su tratamiento, ante la imposibilidad de acudir por los medios habituales con motivo de la ola de frío, que ha afectado especialmente a Madrid.

"Desde nuestra sociedad, en representación de los servicios de Nefrología de todo el país, damos las gracias enormemente a todos aquellos voluntarios que han colaborado en estos últimos días en esta labor de transporte y desplazamiento de los pacientes de diálisis a los hospitales y centros sanitarios para que puedan realizar su Tratamiento Renal Sustitutivo", ha afirmado la presidenta de la SEN, la doctora Patricia de Sequera, también jefa del Servicio de Nefrología del Hospital Infanta Leonor de Madrid.

Las personas con Enfermedad Renal Crónica que requieren de tratamiento de diálisis no pueden quedarse en sus domicilios y necesitan acudir a los hospitales tres o cuatro veces en semana para someterse a las sesiones de terapia, que duran tres o cuatro horas. Es vital para que su organismo no acumule toxinas y la labor de filtración de la sangre, que realizan normalmente los riñones, sea llevada a cabo por los equipos de diálisis en los centros sanitarios. De no hacerse, se pueden producir complicaciones muy graves, poniendo en peligro seriamente la vida de estos pacientes, según advierten desde la asociación.

"Nuestros pacientes no pueden estar tantos días sin dializarse, podría suponer la muerte para ellos", insiste Sequera. "Muchos están vivos gracias a los voluntarios de los vehículos 4x4 y a los miembros de organizaciones e instituciones como la Guardia Civil, Protección Civil, la UME o la Guardia Forestal, que también han colaborado estos días para que pudieran desplazarse a los hospitales y realizar su tratamiento renal a través de diálisis, ante el colapso de los servicios de transporte habituales, por ejemplo, en Madrid", ha añadido la presidenta de los nefrólogos españoles.

Así, la presidenta de la SEN también ha agradecido la labor y esfuerzo realizado por los nefrólogos y personal de Enfermería de Nefrología que "han trabajado intensamente este fin de semana, doblando turnos incluso, para que los pacientes pudieran someterse a su tratamiento de diálisis y recibir la atención sanitaria necesaria".

En la actualidad (últimos datos de 2019), en España más de 64.000 personas precisan de Tratamiento Renal Sustitutivo, es decir, trasplante o diálisis, de los que más de 35.000 lo hacen a través de hemodiálisis en hospitales o centros médicos. En el caso de la Comunidad de Madrid, son más de 3.400 los pacientes que reciben hemodiálisis en los distintos centros sanitarios de la región. Todos estos pacientes reciben un seguimiento estrecho por los servicios de Nefrología correspondientes.