La Navidad y el síndrome de la 'silla vacía'

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Al final de la vida', impulsada por la Fundación Vivo Sano, acaba de poner en marcha la Red Española de Recursos de Cuidados Paliativos y Final de Vida, con el apoyo de la Fundación La Caixa, con el objetivo de favorecer sinergias entre los profesionales de este campo (médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, voluntarios) y facilitar al público un mejor acceso a los recursos disponibles.

Para Diana Prieto, psicóloga y gestora de Acción Social en 'Al final de la vida', "existe una situación de emergencia social, agudizada por la Covid-19 y que no se ha visibilizado lo suficiente todavía, pues la muerte en soledad es un fenómeno cada vez más real y frecuente que es necesario abordar de frente, y esto aún no se ha trabajado".

Según esta experta, "el problema es doble, porque muchas de las entidades que trabajan en el sector no se conocen entre sí y no trabajan en red, sino de forma individual, y también porque hay muchos recursos que los propios usuarios no conocen. Esas son las dos situaciones que queremos mejorar con la puesta en marcha de esta red", ha apuntado.

Una de las entidades que ya se ha adherido a la iniciativa es la Fundación Paliaclinic. Su presidente, el doctor Juan Carlos Trallero, médico de familia y experto en cuidados paliativos, participará este jueves a las 19.00 horas, junto a la psicóloga de paliativos Maite Serret, en la conferencia titulada '¿Y si no me apetecen las Navidades?... Estoy en duelo'.

Ambos dialogarán sobre las emociones y sentimientos que se despiertan al juntarse estas fechas festivas con la pérdida reciente de un ser querido, una situación que añade complejidad a los duelos ocurridos en soledad y sin la posibilidad de una despedida.

"LA SOCIEDAD HA CONVERTIDO EL DUELO EN ALGO ANORMAL"

Según el doctor Trallero, "en Navidad existe una presión externa hacia la alegría y la felicidad, pero muchas personas lo que sienten es dolor y el llamado síndrome de la 'silla vacía'".

"A esas personas lo que hay que transmitirles es que es normal sentir dolor, no tienen ninguna tara ni nada similar. Tenemos que normalizar el duelo, porque es algo natural, aunque la sociedad haya convertido el duelo en algo anormal", apostilla el experto.

Este doctor se declara contrario a lo que él llama "manuales de procedimiento", porque de eso "ya hay mucho". "Lo importante es ayudar a la gente a entender y a entenderse; no dar recetas para superar el dolor, sino ayudar a las personas a hacer su propio cocido", indica.

En este sentido, explica que los rituales son útiles porque ayudan a escenificar lo que no se ha podido hacer, como una despedida no realizada, o el reconocimiento de alguien que estaba y ya no está.

"La simbología nos puede ayudar a canalizar sentimientos, y también la contextualización de lo que ocurre y el diálogo con los otros y con uno mismo para que cada cual pueda buscar sus propias soluciones", concluye.