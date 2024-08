La naloxona mejora las tasas de supervivencia de los pacientes con paro cardíaco por sobredosis de opioides

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por investigadores de UC Davis Health para evaluar los efectos de la administración de naloxona por parte de paramédicos a pacientes con un paro cardíaco extrahospitalario asociado a opioides (OHCA) ha concluido que hay una asociación entre la administración de naloxona y el retorno de la circulación espontánea y la supervivencia al alta hospitalaria.

Los pacientes que sufren una sobredosis de opioides y tienen pulso a menudo reciben naloxona (Narcan) por parte del personal de primera respuesta, una medida común para salvar vidas. Sin embargo, las agencias de servicios médicos de emergencia (EMS) tienen diferentes protocolos para administrar naloxona, por lo que hay poca evidencia que respalde su uso en pacientes sin pulso que experimentaron un paro cardíaco extrahospitalario asociado a opioides (OHCA).

"La incidencia de paros cardíacos relacionados con medicamentos se ha disparado en las últimas dos décadas, y existe una necesidad urgente de evidencia para orientar el posible uso de naloxona en esta circunstancia", señala David Dillon , profesor asistente de Medicina de Emergencia y uno de los autores del estudio.

La naloxona es un medicamento que revierte rápidamente una sobredosis de opioides. Es un antagonista, lo que significa que se adhiere a los receptores opioides y revierte y bloquea los efectos de otros opioides. La naloxona puede restablecer rápidamente la respiración normal de una persona cuya respiración se ha ralentizado o detenido debido a una sobredosis de opioides. Los investigadores plantean la hipótesis de que la naloxona también puede ayudar a los pacientes que sufren un paro cardíaco relacionado con los opioides.

La naloxona no tiene ningún efecto en alguien que no tiene opioides en su organismo, ni le causa daño, y no es un tratamiento para el trastorno por consumo de opioides.

Para este estudio retrospectivo, publicado en 'Jama Network Open', los investigadores recopilaron datos de las agencias de servicios médicos de urgencia de los condados de San Francisco, Sacramento y Yolo entre 2015 y 2023. En total, las tres agencias trataron a 8195 pacientes con OHCA.

Los resultados mostraron que la administración de naloxona por parte de los servicios médicos de urgencia se asoció con una mejora significativa de los resultados. El número necesario de pacientes a los que se les debe administrar naloxona para observar un resultado positivo adicional fue de nueve pacientes para el retorno de la circulación espontánea y 26 pacientes que sobrevivieron y fueron dados de alta del hospital.

"Sorprendentemente, nuestros hallazgos mostraron que la naloxona se asoció con mejores resultados clínicos tanto en paros cardíacos relacionados con medicamentos como en paros cardíacos no relacionados con medicamentos", explica Dillon. "Esto es importante porque amplía nuestro conocimiento sobre la eficacia de la naloxona en paros cardíacos extrahospitalarios relacionados con medicamentos".

Los investigadores señalan que estos hallazgos justifican una mayor investigación, dada la creciente epidemia de opioides en los Estados Unidos y los posibles beneficios de la naloxona como parte de la atención del paro cardíaco.