Nace 'En Suelo Firme', una plataforma integral para el cuidado del suelo pélvico con productos especializados

Publicado 04/02/2020 13:54:02 CET

Nace la iniciativa 'En Suelo Firme', una platafoma que integra información profesional, productos y servicios preventivos y terapéuticos especializados en el fortalecimiento y el cuidado del suelo pélvico, fundada por tres mujeres profesionales del sector al observar la alta demanda de esta información entre las pacientes.

Según explica una de las creadoras del proyecto, la fisioterapeuta profesional Laura Rojas, la idea surge a partir de un blog que crearon para ofrecer una información especializada "que se echaba en falta en esta área", para acabar con los posibles tabús y "naturalizar" este tema, así como promover que las mujeres integraran el cuidado del suelo pélvico como parte de sus rutinas diarias ofreciendo servicios y productos de fisioterapia perineal.

"Cuando nos quisimos dar cuenta teníamos más de 250.000 visitas mensuales a la web de mujeres interesadas en saber más sobre tratamientos específicos, más de 30.000 suscripciones y más de 50.000 seguidores en redes", destacaba la cofundadora.

'En Suelo Firme' ofrece la posibilidad de comprar productos para el tratamiento, la rehabilitación y la prevención de la disfunción pélvica, en colaboración con marcas especializadas. También presenta un directorio de especialistas de suelo pélvico de habla hispana a los que se puede acceder en busca de orientación y tratamiento, al igual que un canal de consulta 'on line' en donde se pueden hacer preguntas a las expertas o solicitar una consulta presencial si fuera necesario.

Por otro lado, cualquier persona, sea profesional o no del sector, tendrá acceso a cursos online e información actualizada para "entrenar" la zona pélvica.

Las expertas aseguran que además de los tabús, existe "mucha confusión" en el sector y esto da lugar a mitos y falsedades, además de un uso incorrecto de los productos. "Se habla mucho sobre la parte más sexual y divertida de los dispositivos, y no tanto sobre la parte terapéutica, otorgándoseles funcionalidades que no son adecuadas, o no son su verdadero valor", señala Rojas.

"Existe en la sociedad una normalización de las disfunciones que llevan a las mujeres a pensar que son consecuencia de la edad, del parto, o de la menopausia, y se cree equivocadamente que ya no hay remedio, por lo que no acuden a buscar soluciones", ha añadido.

Por esta razón, desde la plataforma pretenden ayudar a las personas a superar las disfunciones de suelo pélvico o al menos mejorar su calidad de vida, gracias al acceso a experiencia, conocimientos, productos, terapias y profesionales sanitarios.