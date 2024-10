Músicos por la Salud celebra 150 microconciertos para conmemorar el Día Internacional de las Personas de Edad

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Músicos por la Salud ha celebrado este martes 150 microconciertos en centros sociosanitarios y 17 hospitales de toda España para conmemorar el Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra en todo el mundo con el objetivo de reflexionar sobre el aumento de este colectivo en la sociedad y promover mejoras en su calidad de vida y paliar algunos déficits.

Entre las actividades celebradas hoy por la Fundación, destacan las dos actuaciones del programa 'Música para Recordar' que se han llevado a cabo en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. En estos microconciertos han participado mayores y cuidadores, que han disfrutado de la música, acompañándolos y haciéndoles pasar un momento de alegría, contribuyendo a su bienestar físico y psíquico, con el apoyo de la Consejería de Familia, juventud y asuntos sociales de la Comunidad de Madrid.

Estudios realizados por la propia Fundación han revelado que la música "contribuye a mejorar el estado anímico de las personas mayores, al promover las relaciones sociales y las mejora, además sube la autoestima y evoca recuerdos de su infancia, de su juventud, de su vida, lo que favorece la expresión de emociones y se viven momentos muy emotivos durante las sesiones", ha explicado el presidente de Músicos por la Salud, Guillermo Giner.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la soledad no deseada es uno de los mayores riesgos para el deterioro de la salud y un factor determinante para entrar en situación de dependencia. En España, un 20 por ciento de la población sufre soledad no deseada y gran parte son mayores de 75 años, según el Barómetro de la Soledad no Deseada en España 2024, que señala además que las mujeres son las que más solas se sienten.

Para contribuir a paliar esta situación, Músicos por la Salud tiene en marcha varios programas, como son 'Música para recordar', 'Recordar, cantar y curar', 'Coro, canto y recuerdo', 'Armonía intergeneracional' y 'Canciones a domicilio'.

Además, la Fundación ha lanzado una plataforma digital pionera orientada a combatir la soledad no deseada en personas mayores a través de microconciertos telemáticos con el objetivo de mejorar su bienestar. La plataforma, la primera en el mundo con biomarcadores vocales en lengua española, permite también medir a través de la inteligencia artificial los beneficios que la música provoca en el estado físico, psíquico y cognitivo de los mayores.