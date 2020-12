Una mujer con una enfermedad rara lanza un 'crowdfunding' para pagar los gastos hospitalarios de sus cirugías

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cristina, una madrileña con una enfermedad rara, ha lanzado un 'crowdfunding' en la plataforma 'GoFundMe' para pagar los gastos hospitalarios derivados de sus cirugías.

La mujer ha hecho un llamamiento para que todas aquellas personas que puedan colaboren con su "supervivencia" y aporten dinero para solventar los gastos hospitalarios ya que ella no tiene "recursos ni seguro privado".

"En 2018 me diagnosticaron rabdomiosarcoma embrionario, una enfermedad muy rara en adultos. Me operaron dos veces de la mandíbula y también me reconstruyeron los dos peronés. Así empezó mi lucha con sesiones de quimioterapia y radioterapia sin éxito", ha explicado.

En esta línea, ha manifestado que está enfrentado sesiones "duras" de quimioterapia pero que no hay resultados favorecedores. "El tumor ha crecido y me informan que una tercera operación para poder extraer el tumor no es posible ya que sería una 'salvajada' y podría morir de un infarto cerebral", ha señalado Cristina.

Pese a "los malos pronósticos", la enferma ha encontrado la colaboración del médico cirujano Pedro Cavadas, que trabaja sin ánimo de lucro y ayuda a aquellos "que no pueden elegir".

"La operación tiene muchos riesgos, pero a pesar de las dificultades siento que mi lucha no ha terminado, la vida es un regalo", ha zanjado.