Muchos hombres sufren disfunción sexual tras una cirugía de hernia inguinal

Publicado 12/12/2019 17:16:20 CET

MADRID, 12 Dic. (Reuters/EP) -

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania en Hershey (Estados Unidos) ha evidenciado que tras una cirugía de hernia inguinal muchos hombres sufren disfunción sexual o dolor durante sus relaciones sexuales.

A esta conclusión, publicada en el 'Journal of the American College of Surgeons', han llegado tras analizar 12 estudios en los que han participado 4.884 hombres que padecían hernia inguinal y de los cuales, el 5,3 por ciento desarrollaron disfunción sexual tras someterse a una cirugía y el 9 por ciento sufrieron dolores mientras mantenían una relación sexual.

"Al menos la disfunción sexual temporal y el dolor con la actividad sexual no son muy comunes, pero tampoco son muy raros como resultados de la reparación de la hernia inguinal en los hombres. Los cirujanos y pacientes con hernia deberían encontrar formas de discutir la salud sexual de manera abierta y franca, como parte de la evaluación preoperatoria y como parte del seguimiento después de la reparación", han dicho los investigadores.

Con procedimientos mínimamente invasivos, el 7,8 por ciento de los pacientes desarrollaron disfunción sexual y el 7,4 por ciento tuvo actividad sexual dolorosa después. Además, con operaciones abiertas más invasivas, el 3,7 por ciento de los pacientes sufrieron disfunción sexual y el 12,5 por ciento padecian dolores durante sus relaciones sexuales.

Asimismo, entre el subgrupo de hombres que se sometieron a procedimientos abiertos, el 1,9 por ciento de los que recibieron anestesia general desarrollaron disfunción sexual en comparación con el 6,2 por ciento que se sometieron a la operación con anestesia local.