Los motivos que influyen en la decisión de la lactancia materna

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conciliación laboral es uno de los mayores factores que influyen en la decisión de la madre a la hora de escoger la lactancia materna, según ha advertido la matrona de Atención Primaria y asesora de Chicco, Gema Magdaleno, que considera que la incorporación temprana al trabajo y la falta de apoyo para poderse extraer la leche durante la jornada laboral impiden este tipo de lactancia.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la especialista ha indicado que actualmente el permiso de 16 semanas por la maternidad resulta "insuficiente" para los seis meses recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el periodo óptimo para la lactancia materna.

Magdaleno ha manifestado que existen otros factores, además del laboral, que influyen en la decisión de la madre a la hora de tomar la decisión.

Para la experta hay factores individuales que impiden la lactancia materna, ya que, a nivel físico, la aparición de grietas y dolor en el pecho son factores negativos que inciden directamente en la decisión de dar el pecho, mientras que la predisposición y la motivación materna surgen como factores positivos.

En cuanto a los factores relacionales, Magdaleno considera que los apoyos son un factor decisivo. El respaldo de la pareja y de la familia puede influir en el éxito o fracaso de la lactancia materna. La colaboración en las tareas del hogar y el cuidado de otros hijos, facilita que la mujer pueda dedicarse a su bebé de una forma más liberada.

Además, existen factores comunitarios y sociales. Actualmente hay redes de madres lactantes que son un apoyo para las madres, tanto para resolver dudas como ante la aparición de problemas. Clave es también la labor de los especialistas en la materia, que pueden guiar y apoyar a la madre en todo el proceso.

Por otro lado, existe cierta presión sobre la lactancia materna que lleva a las mujeres a verse obligadas a tomar según qué decisiones. En este sentido, la decisión última recae única y exclusivamente en la madre, quien debe tener acceso a toda la información y herramientas.

También pueden surgir otras dificultades durante la lactancia como dificultades en el enganche, que el bebé no gane suficiente peso -lo cual genera inseguridad, ya que la madre no sabe si la lactancia está funcionando bien o mal-, mastitis o que el bebé tenga frenillo.

"La buena noticia es que casi todas las dificultades se pueden resolver con ayuda de un profesional y existen estrategias para cada una de ellas", ha comentado Magdaleno.

En cuanto a las madres que no puedan dar el pecho o decidan no hacerlo, Magdaleno ha señalado que la leche de fórmula puede ser una alternativa. "Las profesionales defendemos la leche de formula como un plan B, no como la solución de primera opción a los problemas que puedan aparecer durante la lactancia, ya que la gran mayoría de ellos pueden solucionarse o reconducirse. Si por la razón que sea, la madre no puede o no quiere amamantar a su hijo, obviamente, la solución es la lactancia artificial con leche de fórmula, bien desde el nacimiento o tiempo después".

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA

Está demostrado que dar el pecho tiene innumerables beneficios para la salud del bebé en general: a nivel digestivo, inmunológico, neurológico y metabólico, entre otros. También tiene beneficios para la salud de las madres, ya que previene algunos tipos de cáncer, y favorece su recuperación después del parto.

Otro aporte de la lactancia materna es el establecimiento de un vínculo muy potente entre la madre y el hijo, esencial para la supervivencia. Pero también es beneficioso a nivel económico ya que el coste es cero, así como ecológico, ya que no deja ningún tipo de residuo. "La lactancia materna solo tiene beneficios", ha finalizado Magdaleno.