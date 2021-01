MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La mitad de los jóvenes cardiólogos españoles se sintió solo durante la pandemia de la COVID-19, según revela una encuesta promovida por el Grupo Jóvenes Cardiólogos de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), cuyos resultados se acaban de publicar en Revista Española de Cardiología (REC).

La encuesta, en la que han participado un total de 349 cardiólogos de hasta 40 años de edad ha evidenciado que uno de cada cuatro pensó en algún momento que su vida corría peligro y el 86 por ciento declaró no haberse sentido preparado psicológicamente para el suceso, pese a lo cual solo el 5 por ciento solicitó ayuda psicológica.

Las causas por las que no lo hicieron son variadas. "El 73 por ciento consideró que no la necesitaba, el 12 por ciento creía que no era de utilidad, el 12 por ciento no la solicitó por falta de tiempo, y el 4 por ciento, por vergüenza", apunta la presidenta del Grupo Jóvenes Cardiólogos de la SEC, la doctora María Thiscal López.

La encuesta también apunta a que que el 88 por ciento de los cardiólogos jóvenes tuvo que prestar asistencia sanitaria directa a pacientes infectados por el SARS-CoV-2 entre marzo y julio de 2020, periodo al que se refiere la encuesta. "Solo al 38 por ciento de ellos se le consultó su opinión a la hora de ser reasignado en otras funciones distintas a las habituales y el 76 por ciento estuvo más de cuatro semanas atendiendo a pacientes con COVID-19", detalla la doctora López.

UN 15% DE CARDIÓLOGOS JÓVENES CONTAGIADOS

Así las cosas, el 15 por ciento de los encuestados sufrió un contagio con un diagnóstico confirmado de infección por SARS-CoV-2. Del total de estos, el 62 por ciento eran mujeres y el 68 por ciento, residentes o becarios. La presidenta del Grupo de Jóvenes Cardiólogos de la SEC afirma que "el 35 por ciento de los contagios se produjeron entre cardiólogos clínicos, mientras que los menos afectados fueron los compañeros que se dedican a electrofisiología, con un 4 por ciento de positivos confirmados, y a hemodinámica, con un 6 por ciento de contagios". En este sentido, más de la mitad de los encuestados considera que los protocolos fueron tardíos y solo el 20 por ciento se muestra satisfecho con los equipos de protección individual (EPI) que les entregaron.

ASPECTOS LABORALES Y FORMATIVOS

La pandemia ha tenido otros impactos negativos. De hecho, un 60 por ciento de los jóvenes cardiólogos españoles cobró menos durante los primeros meses de pandemia. El 28 por ciento no sufrió variación salarial, y solo un 12 por ciento de los encuestados vio aumentados sus ingresos. "En muchos hospitales, los jóvenes cardiólogos dejaron de hacer guardias de especialidad para hacer 'turnos COVID' con el consecuente detrimento salarial", apunta la doctora.

Además, el 17 por ciento de los encuestados perdió de forma definitiva una oportunidad laboral, la posibilidad de participar en un proyecto de investigación o una beca de formación, mientras que el 42 por ciento vio truncadas algunas de esas oportunidades de forma temporal.

La encuesta también pone de manifiesto que solo el 46 por ciento considera adecuados sus conocimientos sobre la COVID-19 y sus consecuencias. Para suplir ese déficit, acudieron como principal fuente de información a las sociedades científicas (27%) y en último lugar al Ministerio de Sanidad (9%).

Más allá de esto, el 80 por ciento de estos profesionales cree que el impacto de esta crisis sanitaria en los residentes de cardiología de primer a cuarto año hace necesaria la modificación de su programa formativo. Así, el 61 por ciento considera que dicho programa debería rediseñarse sin prolongar el periodo de residencia, frente al 39 por ciento, que considera que sí debería extenderse.