El mindfulness ayuda a tratar la ansiedad y la depresión en pacientes adultos con cáncer

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Society for Integrative Oncology (SIO) y American Society of Clinical Oncology (ASCO, por sus siglas en inglés) han recomendado, en una nueva guía publicada en el 'Journal of Clinical Oncology', las intervenciones basadas en la atención plena y otras terapias integradoras como el mindfulness para controlar los síntomas de ansiedad y depresión en adultos que viven con cáncer.

La guía revisa la efectividad de las terapias integradoras como el yoga, la relajación, la hipnosis, la acupuntura y la musicoterapia para tratar los síntomas de ansiedad y depresión durante y después del tratamiento del cáncer.

"Los síntomas de ansiedad y depresión se han asociado durante mucho tiempo con una calidad de vida más baja en personas con cáncer", afirma la copresidenta del Comité de Directrices de Práctica Clínica de SIO, Heather Greenlee.

La especialista asegura que "tratar estos síntomas con terapias integradoras basadas en la evidencia no solo mejorará la calidad de vida del paciente, sino que también puede ayudarle a gestionar mejor sus cuidados."

Las principales recomendaciones de la guía son para las intervenciones basadas en la atención plena, que incluyen la reducción del estrés basada en la atención plena, la meditación y el movimiento consciente. Estas intervenciones han sido recomendadas en todos los ámbitos para tratar los síntomas de ansiedad y depresión en pacientes en tratamiento activo y después del tratamiento de cáncer.

"Las intervenciones basadas en terapias de mente y cuerpo no solo brindan herramientas para controlar los síntomas de ansiedad y depresión de los pacientes, sino que también pueden ofrecerles una sensación de control sobre su enfermedad, que sabemos que puede ser útil para los pacientes que tienen que navegar un viaje de tratamiento complejo", explica el expresidente del Comité de Medicina Basada en Evidencia de ASCO, Scott T. Tagawa.

La guía SIO-ASCO es un complemento de la guía de base clínica 'Manejo de la ansiedad y la depresión con base clínica en adultos sobrevivientes de cáncer: actualización de la guía ASCO'. Esta nueva guía ha sido creada por un panel de expertos de representantes de oncología integrativa, oncología médica, oncología radioterápica, oncología quirúrgica, oncología paliativa, medicina conductual, medicina mente-cuerpo, enfermería, metodología y defensa del paciente.

El panel revisó la literatura publicada existente sobre terapias integradoras utilizadas para tratar los síntomas de ansiedad y depresión en pacientes con cáncer de ensayos controlados aleatorios. Una vez que se alcanzó el consenso, se hicieron recomendaciones basadas en la solidez de la evidencia disponible

"A lo largo de los años hemos observado un aumento constante del interés de los enfermos de cáncer por estas terapias, pero algunos obstáculos han impedido a los pacientes acceder a ellas", declara la copresidenta de la directriz SIO-ASCO, Julia Rowland.

La oncología integrativa es un campo de la atención oncológica centrado en el paciente y basado en pruebas científicas que utiliza prácticas mentales y corporales, productos naturales y/o modificaciones del estilo de vida de diferentes tradiciones junto con los tratamientos oncológicos convencionales.

Esta forma de tratamiento pretende optimizar la salud, la calidad de vida y los resultados clínicos a lo largo de toda la atención oncológica y capacitar a las personas para prevenir el cáncer y participar activamente antes, durante y después del tratamiento.

"El objetivo de estas directrices es informar al mayor número posible de médicos y personas que viven con cáncer sobre dónde se encuentra la evidencia para apoyar los mejores resultados clínicos posibles para todas las personas con cáncer. Creemos que esta última directriz lo consigue para quienes padecen síntomas de ansiedad y depresión", añade la presidenta de la SIO, profesora de Oncología en la Universidad de Calgary y copresidenta de la directriz, la doctora Linda E. Carlson.

Otras intervenciones recomendadas en las directrices que tenían un nivel de evidencia menor sobre sus beneficios incluían el uso de la relajación, la musicoterapia y la reflexología para el tratamiento de los síntomas de ansiedad y depresión durante el tratamiento convencional.

Por ejemplo, el yoga se recomienda a las pacientes con cáncer de mama para tratar tanto los síntomas de ansiedad como los de depresión, aunque la evidencia es moderada. "Queremos aclarar que esto no significa que el yoga solo pueda beneficiar a las mujeres con cáncer de mama", apunta la doctora Carlson.

"Hay investigaciones que demuestran que el yoga puede beneficiar a personas con varios tipos de cáncer y tenemos que seguir construyendo la base de pruebas", añade.

Para garantizar que las personas que viven con cáncer puedan desempeñar un papel en el proceso de toma de decisiones sobre el tratamiento y para informar sus discusiones sobre terapias integradoras con sus oncólogos, ASCO y SIO han publicado herramientas clínicas, recursos e información para pacientes relacionados con esta directriz en sus respectivos sitios web.

Dado que el grupo de expertos ha sido conservador a la hora de formular sus recomendaciones, la guía también incluye áreas identificadas como potencialmente relevantes para la atención oncológica pero que necesitan más investigación. Esta distinción es importante, porque la falta de aprobación de un determinado tratamiento no indica que sea necesariamente ineficaz o inseguro.