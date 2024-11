Métodos de detección más amplios previenen la propagación de patógenos fúngicos en los hospitales

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio realizado por investigadores norteamericanos describe los buenos resultados si se amplia la detección hospitalaria para 'Candida auris', un patógeno fúngico peligroso y a menudo resistente a los medicamentos que se propaga fácilmente en entornos hospitalarios.

Tras comparar resultados de los pacientes antes y después del cambio de protocolo en el Mount Sinai de Brooklyn (Estados Unidos) se ha observado que se detectaron más casos de forma temprana, lo que permitió a los equipos de prevención y control de infecciones aislarlos antes de que pudieran infectar a otros pacientes o contaminar el equipo hospitalario compartido.

'C. auris' es un patógeno fúngico emergente, identificado por primera vez en 2009 y que ahora se encuentra en todo el mundo. Si bien los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y otras agencias de salud pública recomiendan realizar pruebas de detección a los pacientes ingresados en el hospital para identificar a cualquier persona colonizada por el patógeno, existen muchos enfoques diferentes para realizar la detección. Una detección más amplia detecta más casos, pero requiere más recursos y puede resultar poco práctica en centros de atención médica donde no es fácil aislar a los pacientes mientras se generan los resultados.

El estudio, publicado en el 'American Journal of Infection Control' (AJIC) , motivado por el caso de un solo paciente. El paciente fue trasladado de un centro de enfermería especializada al hospital Mount Sinai Brooklyn en 2022; después de más de dos meses en el hospital, se le diagnosticó una infección por 'C. auris'.

El paciente no había sido examinado para 'C. auris' al momento del ingreso porque los protocolos de detección del hospital en ese momento clasificaban al paciente como de bajo riesgo. Después del diagnóstico, el hospital realizó una investigación completa del brote, examinando a 118 personas que estuvieron expuestas directamente al paciente o compartieron equipo con él. La investigación identificó a ocho pacientes adicionales que dieron positivo en la prueba de 'C. auris'.

Dado el tiempo y los recursos necesarios para la investigación, el Departamento de Prevención y Control de Infecciones del hospital ajustó sus protocolos recomendados de detección de C. auris para nuevos pacientes, ampliándolos para incluir todos los ingresos provenientes de centros de enfermería especializada o pacientes que habían estado en dichos centros durante el mes anterior. Después de utilizar los nuevos protocolos durante un año, compararon los resultados de ese año con el período de nueve meses anterior al cambio de detección.

El estudio abarcó a 591 pacientes que fueron examinados para 'C. auris'; eso incluye 34 pacientes con el antiguo enfoque de detección y 557 pacientes examinados con el protocolo ampliado. La tasa de positividad aumentó del 1,8% al 2,4%, lo que indica que se estaban detectando más casos con el enfoque de detección más amplio. Más específicamente, los criterios antiguos habrían marcado a 53 pacientes como de alto riesgo, y nueve de ellos habrían dado positivo en la prueba de 'C. auris'.

El protocolo ampliado agregó 538 pacientes más, cinco de los cuales dieron positivo pero no habrían sido identificados a través del antiguo protocolo de detección. En última instancia, el nuevo protocolo identificó ocho casos que se habrían pasado por alto, lo que representa una amenaza significativa para otros pacientes y el entorno hospitalario. Los resultados de las pruebas se devolvieron en tres días, lo que permitió al equipo identificar los casos rápidamente e implementar precauciones adecuadas de aislamiento, contacto y desinfección para prevenir brotes.

"La identificación temprana de pacientes colonizados con 'C. auris' nos permite proteger a otros pacientes y ayuda a prevenir la propagación del patógeno al entorno hospitalario y al equipo compartido", declara Scott Lorin, presidente de Mount Sinai Brooklyn y autor del estudio.

"Cabe destacar que no vimos propagación de esta infección en los ocho pacientes identificados por los protocolos de detección ampliados que habrían pasado desapercibidos con nuestro protocolo anterior. Si tenemos en cuenta la cantidad de otras personas con las que entraron en contacto durante sus estancias en el hospital, se trata de muchos pacientes que se mantuvieron más seguros gracias a la implementación de una detección más amplia. Este protocolo de detección ampliado nos ha permitido detectar casos de Candida auris antes, lo que nos ha ayudado a prevenir posibles brotes en el hospital", concluye.