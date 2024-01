La mejora en el control de la EPOC es clave para avanzar en los tratamientos, según el estudio CLAVE

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El estudio CLAVE, un estudio observacional transversal para 'caracterizar la EPOC grave en España, ha ampliado la evidencia científica sobre el impacto del control de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en la optimización de los tratamientos al demostrar que, desde la perspectiva farmacológica, cada fase del tratamiento tiene un grupo de pacientes no controlados en los que se podría considerar dar un paso adelante en la gestión de la patología.

Se trata de un estudio que evalúa, en una cohorte muy amplia de pacientes, la falta de control clínico, y tiene el propósito de describir el grado de control de la patología en pacientes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) a nivel nacional.

Este estudio, que ha sido liderado por Chiesi España, ha contado con la participación de 552 investigadores y las principales conclusiones extraídas se han publicado recientemente en la revista científica 'International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease'.

El grupo de investigación afirma que el análisis 'post-hoc' de los datos del estudio demuestra que, en cuanto al manejo de la enfermedad, todavía hay margen de mejora en el control de la EPOC.

"El estudio CLAVE nos permite seguir avanzando en nuestra labor por poner al alcance de los pacientes las soluciones terapéuticas que mejor se adapten a sus características, así como por mejorar la adherencia al tratamiento y fomentar la concienciación sobre la patología de EPOC", señala la directora médica de Chiesi España, Dolors Querol.

La investigación nace para ampliar el conocimiento sobre la importancia del control clínico en pacientes con EPOC grave, un trastorno complejo y muy heterogéneo. La falta de concreción sobre el concepto del control clínico en esta enfermedad, unida a las características y gravedad diferenciales que presenta, dan lugar a la necesidad de esta evaluación para determinar el estado clínico de los pacientes y optimizar sus tratamientos.

En esta línea, la naturaleza del estudio está alineada con el algoritmo de tratamiento farmacológico de seguimiento de las Guías internacionales Globales para la EPOC (GOLD, por sus siglas en inglés). Estas guías señalan que se debe mantener el tratamiento inicial cuando la respuesta del paciente sea adecuada, pero sugieren considerar el rasgo tratable predominante (disnea o exacerbaciones) para determinar la elección del tratamiento en los casos en que esto no sucede.

En este sentido, el estudio pretende investigar la falta de control clínico según su rasgo tratable predominante, con el propósito de complementar la información del algoritmo terapéutico de GOLD.

El análisis post-hoc analiza un total de 4.778 pacientes que recibieron una terapia inhalada específica diferenciándolos entre los que presentaron exacerbaciones en los últimos 12 meses (grupo exacerbaciones) y los que no (grupo disnea).

Este análisis muestra que de los 3.821 pacientes que presentaron exacerbaciones, un 82,1 por ciento estaban considerados pacientes no controlados, y un 17,9 por ciento pacientes controlados. Asimismo, de los 957 pacientes que no presentaron exacerbaciones, un 66,5 por ciento eran controlados y un 33,5 por ciento no controlados.

La evaluación realizada en el estudio CLAVE está basada en la propuesta de Criterios de Control Clínico (CCC). Esta herramienta contempla la actividad física, la adherencia a los inhaladores, la edad, los valores de FEV1 posbroncodilatador, el índice de comorbilidad de Charlson ajustado a la edad y el nivel de cuidado de la salud como factores independientes relacionados con el grado de control de la EPOC.

El uso de los CCC para determinar el control clínico de los pacientes de esta patología ha permitido determinar también que aproximadamente solo un tercio de los pacientes con EPOC grave se consideran controlados según los criterios propuestos.