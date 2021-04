Un médico murciano hace que superar la anosmia tras el COVID-19 sea posible a través de una técnica

Según un estudio de seroprevalencia EneCOVID del ISCIII, más de 4 de cada 10 pacientes afectados por Covid padece este síntoma

MURCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La anosmia suele presentarse como uno de los primeros síntomas de la enfermedad y, según un estudio de JAMA Otolaryngol Head Neck Surg, suele desaparecer pasadas unas cuatro semanas. Sin embargo hay personas que siguen sin recuperar el olfato durante meses, convirtiéndose en una secuela permanente de la Covid-19. Este síntoma es más frecuente en pacientes jóvenes que no han sido hospitalizados.

La anosmia no solo supone perder calidad de vida y no poder saborear bien los alimentos, también es un problema de seguridad, ya que nuestro sentido del olfato nos ayuda a prevenir riesgos como la inhalación de agentes tóxicos o consumir alimentos que no están en buen estado.

El doctor Félix Díaz Caparrós posee una amplia experiencia en tratamientos contra la pérdida del olfato. "Las causas más frecuentes de pérdida de olfato son las rinosinusitis, especialmente causadas por virus, las formaciones polipoideas en el interior de la nariz, la desviación del tabique nasal, la hipertrofia de los cornetes nasales, la sequedad de la mucosa nasal, las inhalaciones químicas de carácter tóxico, los medicamentos, la degeneración cerebral e incluso las causas genéticas", afirma.

¿CÓMO TRATAR LA PÉRDIDA DEL OLFATO PERMANENTE?

Según Díaz Caparrós, "es muy importante afrontar este problema lo antes posible". El tiempo se convierte en un factor clave a la hora de poder tratar la anosmia. Cuanto más grave es la pérdida de olfato más tarde se recupera. "El olfato se puede mejorar mediante un aprendizaje. Ésto es frecuente observarlo en catadores de vino y baristas", añade.

Si la pérdida es permanente los especialistas recomiendan iniciar un entrenamiento olfativo. Este tratamiento consiste en repetir la inhalación de un conjunto de aromas de manera diaria. Esta terapia suele durar unos tres meses, aunque será el otorrino encargado de cada caso el que realizará el seguimiento y verá la evolución de cada paciente.

Uno de los tratamientos más sencillos de la Clínica Díaz Caparrós consiste en una rehabilitación con cuatro tipos diferentes de aromas que da al paciente una esperanza de poder recuperar el olfato. Hasta ahora, los pacientes tratados por el doctor Félix Díaz Caparrós se muestran satisfechos con los resultados de su tratamiento contra la anosmia, como es el caso de M.L.M., que daba por hecho que había perdido el olfato de manera permanente.

"Empecé a preocuparme cuando pasaron los meses después de dar negativo y notaba que mi olfato no se recuperaba nada. La verdad es que tras probar este tratamiento, estoy contenta", relata la paciente.

Y es que, en la Clínica de Díaz Caparrós disponen de la capacidad de estudio especializado de las fosas nasales y de la capacidad olfativa mediante distintos test olfativos.

Han puesto en marcha un sistema pionero de rehabilitación olfativa y han implantado tratamiento mediante medicina regenerativa, con unos procedimientos sencillos, seguros, rápidos e indoloros.

