Una mayor prevención de las infecciones de transmisión sexual ahorraría más de 500 millones de aquí a 2021

Publicado 14/06/2019 12:29:13 CET

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mayor prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) ahorraría más de 500 millones de aquí a 2021, según un informe realizado por la Universidad de Cantabria, que advierte de que si el Gobierno sigue destinando la misma cantidad a la prevención, su coste para el Sistema Nacional de Salud se incrementaría en un 40 por ciento en tres años, pudiendo alcanzar los 1.400 millones de euros.

El informe, que sido patrocinado por Durex, apunta que si se incrementa la inversión en prevención con respecto a los niveles actuales se produciría un ahorro aproximado de 250 millones de euros en el año 2021 y, acumulativamente, entre 2019 y 2021 supondría un ahorro de más de 500 millones de euros.

Este estudio pone de manifiesto la importancia de desarrollar políticas públicas preventivas, como campañas de concienciación o talleres de formación, para conseguir una reducción del gasto que suponen estas infecciones en el sistema de salud. El cambio en los hábitos sexuales, la frecuencia y la iniciación sexual a una edad cada vez más temprana, hacen previsible que el coste anual destinado a tratar las ITS aumente en caso de no incrementar la prevención.

Para la investigación se ha realizado un análisis de la incidencia y prevalencia actual de todas las ITS en España.

De hecho, el número de ITS en 2017 se situó en 23.942, de los que 8.200 fueron casos de gonorrea que, por otro lado, aumentaron con respecto al año anterior un 36,67 por ciento (6.000 casos registrados en 2016. Las tasas de infección por gonorrea registraron una subida media anual del 26,3 por ciento entre 2013 y 2017, según los últimos datos de Vigilancia Epidemiológica, que recoge cada año el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

La tasa de incidencia más elevada se registró en 2017 en Clamidia (9.865 casos), siguiéndole muy de cerca la gonorrea (8.200). Mientras tanto y la sífilis (4.941). Mientras que el resto de las infecciones (hepatitis C, hepatitis C, linfogranuloma venéreo, sífilis congénita) representan un número inferior a 1.000.