Más de 8.000 sanitarios siguen una jornada sobre Covid-19 organizada por SEIMC y Gilead

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 8.000 profesionales sanitarios han seguido por 'streaming' una jornada organizada por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), con el apoyo de Gilead, para analizar los diferentes ángulos desde los que abordar la pandemia del Covid-19.

La jornada, de cuatro horas de duración, se ha celebrado bajo el título 'Actualización sobre el SARS-CoV2 y el COVID-19' y ha estado moderada por el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Vall D'Hebron de Barcelona, Benito Almirante.

En la misma, los expertos han aportado su experiencia y conocimiento sobre esta nueva enfermedad desde una perspectiva multidisciplinar. Algunos de los participantes en la jornada han sido el presidente de SEIMC y jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Clínic de Barcelona, Jordi Vila Estapé; consultor del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona-IDIBAPS y profesor asociado de Medicina de la Universidad de Barcelona, José M. Miró.

Asimismo, también han participado el director del Bundeswehr Institute of Microbiology de Alemania, Roman Woelfel; el doctor del departamento de Medicina Interna del Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School de Boston (Estados Unidos), Mandeep R. Mehra; profesor asociado y director de la Unidad STI en el Hospital Germans Trias i Pujol e investigador asociado en el ISGlobal de Barcelona, Oriol Mitjà.

Otros participantes han sido el profesor del departamento de microbiología de la Icahn School Of Medicine del Mount Sinai de Nueva York, Adolfo García Sastre; el investigador del Imperial College, Peter Richardson,; la doctora del Departamento de Infectología del Wuhan Union Medical College Hospital (China), Zheng Xin; y el investigador senior de la School of Geography and Environment de la University of Southampton, Shengjie Lai.