Mas de 70.000 firmas piden que los padres puedan acompañar a sus hijos al quirófano en el momento de la anestesia

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La madre de un bebé con cáncer ha recogido cerca de 70.000 firmas en la plataforma Change.org que apoyan su petición de estandarizar los criterios en el acompañamiento parental de niños en quirófano en el momento de la anestesia, ya que dependiendo del Hopsital y de la CCAA, hay distinto criterio.

"Tener que dejar a tu bebé en un momento así en manos de desconocidos y ver cómo se queda llorando es innecesario si no hay ninguna justificación médica detrás. (...) Si el acompañamiento parental ya se contempla por protocolo en hospitales referencia en enfermedades pediátricas como La Paz, ¿por qué no en el Gregorio Marañón?", afirma la impulsora de la recogida de firmas, Tania Murcia, cuya bebé padece leucemia.

Tania Murcia explica que su hijo tiene que ir a quirófano en muchas ocasiones tanto para hacerse pruebas como para someterse a quimioterapia. "Cuando nos enteramos de que en nuestro hospital (al contrario que en otros como La Paz) no podíamos pasar con él a quirófano o a la sala de procedimientos para la anestesia no nos lo podíamos creer", afirma. Se refiere al hospital Gregorio Marañón, en el que se encuentra ingresado su hijo.

"No te puedes imaginar lo duro que es esto de por sí y el miedo terrible que se siente por dentro, como para que, además, tengamos que dejar una y otra vez a nuestro bebé en manos de desconocidos, llorando porque no entiende por qué sus padres le dejamos allí solo y no entramos con él", señala.

La familia explica que no existe ningún criterio médico que justifique la falta de acompañamiento materno o paterno, y recalcan que, de hecho, en otros centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, referentes en enfermedades pediátricas como es el caso de La Paz, los padres sí pueden acompañar a sus hijos en quirófano o una sala de procedimientos hasta que el niño o la niña está completamente anestesiado.

Solicitan a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid estandarizar los criterios "para que en todos los hospitales públicos de la comunidad de Madrid los bebés y los niños tengan derecho a estar con su padre o su madre en quirófano/sala de procedimientos hasta que estén completamente anestesiados", Y señalan que, según estudios realizados al respecto, "el estrés preoperatorio puede afectar negativamente a los niños, aumentando su ansiedad y complicando su recuperación (...) Y está científicamente demostrado que el acompañamiento en quirófano minimiza esos efectos colaterales".

Desde Change.org han hecho llegar la recogida de firmas de esta familia tanto al Hospital Gregorio Marañón como a la Dirección General de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y han solicitado una reunión con los impulsores de la petición. Según informa la familia, mañana, 28 de mayo, se reunirán con representantes del Hospital.