Mantener la atención por el mismo médico de familia durante 2 años disminuye la mortalidad en un 8%, según un experto

Una nueva jornada de "Euskadi Think Next" pone el foco de atención en el futuro del sistema de salud en Euskadi



BILBAO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El doctor y miembro del Foro Catalán de Atención Primaria, Albert Planes, ha incidido este martes, en una jornada organizada por el PNV y la Fundación Sabino Arana, en la necesidad de "promover la formación de nuevos médicos de familia y su permanencia en la misma población", ya que "mantener la atención por el mismo médico de familia durante dos años disminuye la mortalidad en un 8% y a los 15 años disminuye en un 25%".

Medio centenar de profesionales de la Medicina y la Enfermería y representantes de diferentes ámbitos de la sociedad vasca han participado este martes en una nueva jornada del laboratorio de innovación política "Euskadi Think Next", organizada por el PNV y Sabino Arana Fundazioa bajo el título "El futuro del sistema de salud en Euskadi".

El doctor y miembro del Foro Catalán de Atención Primaria, Albert Planes; la doctora y directora científica de BioGipuzkoa, Itziar Vergara; y el director de Onkologikoa y profesor de la Facultad de las Ciencias de la Salud de la Universidad de Deusto, Ander Urruticoechea, han sido los principales ponentes de un encuentro en el que también han tomado parte profesionales del ámbito sanitario de diferentes hospitales y centros de salud de los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca.

Albert Planes ha incidido en el papel de la Atención Primaria en un contexto exigente. Según Planes, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, "mantener el mismo médico de familia durante años es muy beneficioso para la salud de las personas".

En este sentido, ha destacado que "mantener la atención por el mismo médico de familia durante dos años disminuye la mortalidad en un 8%, y a los 15 años disminuye en un 25%". Asimismo, ha incidido en la necesidad de "promover la formación de nuevos médicos de familia y su permanencia en la misma población". Para Planes, esta "es una de las medidas sanitarias más útiles, mucho más que cualquier medicamento".

"Los médicos de familia precisan de la confianza de sus pacientes, pero también el apoyo y respeto de los responsables sanitarios y de los demás especialistas. Son imprescindibles, y urgentes, reformas del sistema sanitario para hacerlo posible", ha asegurado.

POSTPANDEMIA

Por su parte, Itziar Vergara ha analizado la situación actual de la salud en la sociedad "de la postpandemia". Vergara ha afirmado que "la salud de las personas es un fenómeno complejo que viene determinado por numerosos factores de diverso nivel. Identificamos fácilmente los factores individuales, por ejemplo, los genéticos y algunos hábitos de vida y el impacto que tienen en el desarrollo de enfermedades".

Sin embargo, según la médica de familia, el análisis no es tan sencillo. En ese sentido, ha afirmado que los hábitos de vida, es decir, la manera de comer, de realizar ejercicio físico, consumir alcohol o tabaco, no vienen dados por decisiones exclusivamente individuales. Hay un conjunto de factores de la esfera social como la educación o las condiciones de trabajo, entre otros, que afectan a esa decisión y, por tanto, a la salud".

"Un abordaje integral de la salud y las iniciativas dirigidas a mejorarla, deben tomar en consideración el complejo conjunto de determinantes y esto, como es evidente, no puede hacerse exclusivamente desde los servicios asistenciales de salud. Numerosos factores en niveles diversos solo pueden ser abordados desde numerosas aproximaciones interconectadas entre sí", ha aseverado.

Por último, el director de Onkologikoa y profesor de la Facultad de las Ciencias de la Salud de la Universidad de Deusto, Ander Urruticoechea, ha reflexionado sobre el futuro del sistema sanitario en Euskadi.

Según el doctor Urruticoechea, "cualquier análisis del futuro de un sistema sanitario en nuestro ámbito ha de partir de la oportunidad que representa el cambio en la sensibilidad social en el formato de la relación del ciudadano con los organismos dispensadores de cuidados. Un cambio, embrionario, que se ha de fomentar desde la educación y la comunicación y siempre con enorme humildad y espíritu de puesta a disposición por parte de los gestores sanitarios".

En su ponencia, Urruticoechea ha analizado algunas propuestas de uso muy concretas de determinantes ya conocidos del futuro del sistema sanitario (digitalización, gestión basada en resultados, I+D, nuevas estructuras sanitarias, etc.) para favorecer la adaptación necesaria al nuevo contexto.

"Esta adaptación llegará sólo de abajo a arriba, en forma de capacitación de la gestión clínica e interacción con el ciudadano. No es el momento de grandes cambios estructurales sino de una profunda revisión del modelo de gestión de las personas", ha destacado Urruticoechea.

Xabier Barandiaran, responsable del Área de Innovación Política de EAJ-PNV y director de 'Euskadi Think Next', y la presidenta de Sabino Arana Fundazioa y secretaria del EBB de EAJ-PNV, Mireia Zarate, han sido los encargados de presentar esta nueva jornada del "Euskadi Think Next", que EAJ-PNV y Sabino Arana Fundazioa han puesto en marcha para abordar los desafíos presentes y futuros de Euskadi de manera compartida con la sociedad vasca.