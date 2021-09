Madrid dice de que el virus "ha venido para quedarse" y pide prudencia: "La vacunación no es la bala mágica"

Más de 85.000 personas vacunadas sin cita previa en las 12 puntos

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha advertido este viernes que el Covid-19 "ha venido para quedarse" y, en este sentido, ha hecho un llamamiento a la prudencia alertando de que la "vacunación no es la bala mágica".

Así lo ha indicado en la rueda de prensa para actualizar los datos epidemiológicos en la Comunidad junto a la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, según los cuales se ha registrado un descenso semanal del 22% en el número de nuevos contagiados.

Durante la última semana, han recalcado, se ha consolidado el descenso en el número de casos en términos generales, con un ritmo más lento cuando se trata de edades "más extremas" como niños y mayores de 80 años, al tiempo que prosigue la vacunación aunque con una ralentización en el mes de agosto por el periodo estival.

Una situación ante la que el viceconsejero ha llamado a no relajarse porque el Covid-19 "ha venido para quedarse". "En esta quinta ola hemos aprendido varias cosas, nos coge con una población importante vacunada, pero es un necesario un mensaje de prudencia porque la vacuna es una parte muy importante de la gestión de la pandemia pero no es la solución de la pandemia", ha explicado.

"No podemos pensar que esto ha terminado. No veo a corto plazo la posibilidad de erradicar el virus de nuestras vidas y habrá que hacer una convivencia con el mismo", ha recalcado Zapatero. "Las vacunas no es la solución, no es la bala mágica, pero es una parte muy importante de la solución", ha añadido.

En esta línea, ha indicado que las farmacéuticas tendrán que realizar en un futuro próximo nuevos estudios para adaptar las vacunas a la aparición de nuevas variantes del virus.

En cualquier caso, se ha felicitado del aumento del incremento en el número de dosis administradas tras la ralentización del mes de agosto por el periodo estival, con un incremento de 45.000 dosis administradas de lunes a jueves respecto a la semana anterior.

En términos generales, un 87,1% de los madrileños ya ha recibido al menos una dosis frente al SARS-CoV-2, mientras que el 79,1% dispone de la pauta completa de vacunación.

85.000 ADMINISTRADAS SIN CITA PREVIA

En este marco, un total de más de 85.000 personas se han vacunado contra el Covid-19 sin cita previa desde que se puso en marcha este servicio el 13 de agosto y que actualmente ofrece la posibilidad de recibir primeras y segundas dosis en doce puntos de la Comunidad habilitados para ello.

Así, la vacunación sin cita se habilitó inicialmente en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y el WiZink Center en horario nocturno sólo para la administración de primeras dosis. Posteriormente, el dispositivo se amplió progresivamente para incorporar la inoculación de segundas dosis y se extendió a más puntos de vacunación, hasta sumar un total de doce.

Así, desde el pasado 13 de agosto se han administrado un total de 296.724 dosis frente al COVID-19 en esos doce puntos, de las cuales 85.131 corresponden a personas que acudieron sin cita y 211.593 a ciudadanos que tenían previamente concertada su cita, bien por el sistema de autocitación en el caso de tener pendiente la inoculación de la primera dosis o bien por el envío de SMS a su teléfono móvil cuando se trataba de recibir la segunda.

Además, mediante el sistema de autocita disponible en 47 puntos de la región otros 2,1 millones de personas han solicitado la administración de vacunas desde su puesta en marcha el pasado 26 de mayo. En concreto, se han tramitado 2.088.565 peticiones, mayoritariamente por parte de personas con edades comprendidas entre los 12 y los 50 años de edad.

De ellos, el sistema de autocita ha registrado hasta el momento más de 380.000 usuarios de 12 a 20 años, 435.000 de 21 a 30 años, casi 547.000 de 31 a 40 y cerca de 558.000 de 41 a 50 años.