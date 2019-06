Un lubricante para articulaciones puede ser eficaz en el tratamiento de la artritis

Publicado 20/06/2019 16:46:14 CET

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un lubricante sintético para articulaciones, que imita al producido de forma natural por el organismo, puede ser eficaz en el tratamiento de la artrosis, según un estudio clínico realizado en perros por investigadores de la Universidad de Cornell (Estados Unidos) y que ha sido publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Y es que, los científicos han observado que este lubricante se adhiere a la superficie del cartílago en las articulaciones y actúa como un amortiguador durante las actividades físicas de alto impacto como, por ejemplo, atletismo. "Cuando disminuye la producción natural de ese lubricante específico, se crea un mayor contacto entre las superficies de la articulación y, con el tiempo, conduce a la osteoartritis", han explicado.

En concreto, la lubricación en modo hidrodinámico ocurre cuando la articulación se mueve rápidamente y no hay una fuerza fuerte que la empuje hacia abajo. De este modo, las articulaciones se lubrican con compuestos como el ácido hialurónico (HA), los cuales son gruesos y pegajosos.

Pero la HA es ineficaz cuando fuertes fuerzas están empujando hacia abajo de la articulación, como las que ocurren durante la carrera o el salto. En estos casos, la HA espesa y pegajosa sale de las superficies del cartílago.

En el estudio, los investigadores han desarrollado un polímero sintético que imita la función del lubricante natural y es mucho más fácil de producir. "Una vez que finalicemos el estudio de eficacia en perros, estaremos en una muy buena posición para comercializar el material para el tratamiento veterinario de la artrosis. A partir de ahí, debe seguir su curso para la aprobación en personas", han zanjado.