Lilly realiza esta semana pruebas gratuitas de análisis de composición corporal y fuerza en Madrid

Pacientes piden que la obesidad se vea como una cuestión de salud y no estética, en el marco de la campaña 'El Peso de lo Invisible'

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Lilly lleva esta semana a Madrid el camión de la campaña 'El Peso de lo Invisible', en el que especialistas en Endocrinología realizarán a partir de este lunes y hasta el miércoles, ambos incluidos, pruebas gratuitas no invasivas de análisis de la composición corporal, mediante bioimpedancia, y de fuerza muscular con dinamómetro, a todas aquellas personas interesadas.

La campaña 'El Peso de lo Invisible' cuenta con el aval de la Sociedad Española para el Estudio de Obesidad (SEEDO) y de la asociación de pacientes ABHíspalis, con el objetivo de visibilizar una enfermedad de elevada prevalencia, compleja, multifactorial y crónica, que se caracteriza por una acumulación de tejido adiposo disfuncional que impacta en la salud y se asocia con la aparición de múltiples complicaciones.

"La obesidad afecta al 23,8 por ciento de la población adulta en Madrid, y a más del 21,6 por ciento en España. Además de trabajar en su prevención, como profesionales sanitarios es nuestra labor abordar en nuestra consulta la obesidad de manera integral", ha destacado la especialista en Endocrinología y Nutrición y secretaria de la Fundación SEEDO, Susana Monereo.

Por su parte, la jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Gregorio Marañón, Olga González Albarrán, ha hecho hincapié en las múltiples enfermedades que pueden originarse a raíz de la obesidad y que obligan a focalizarse en la prevención y en el abordaje a largo plazo de la misma. De este modo, según ha descrito, este manejo integral podría mejorar la calidad de vida de estas personas o incluso repercutir en su supervivencia.

Por otro lado, los pacientes de obesidad, además de hacer frente a múltiples intentos fallidos de pérdida de peso y otras complicaciones, tienen que combatir a menudo el estigma y la discriminación que sufren tanto en el ámbito social como en el sanitario, que se asocian con mala salud mental, mala calidad de vida, alimentación poco saludable y sedentarismo, entre otros problemas.

"Las personas que convivimos con obesidad necesitamos que se deje de ver la obesidad como algo estético y que se vea como una cuestión de salud, que necesita ser abordada de forma integral por los profesionales sanitarios y entendida por la sociedad en general. Es una enfermedad crónica y multifactorial que no se elige y que no tiene que ver con la fuerza de voluntad o con no cuidarse", ha indicado el representante de la asociación de pacientes ABHíspalis, Fede Moya.

EL PESO DE LO INVISIBLE

La campaña 'El Peso de lo Invisible' trabaja bajo el lema "La obesidad va más allá de la talla, no es una elección. Entender la obesidad es ganar en salud", con el objetivo de ir más allá del aspecto físico y evitar la culpa que generan los juicios de valor sobre las personas que viven con obesidad.

En este marco, Lilly ha puesto a disposición de pacientes y profesionales la página web 'www.elpesodeloinvisible.es' que incluye información referenciada y recursos de apoyo para la población sobre la obesidad, sus principales causas y consecuencias.

Tras su paso por Madrid, y otras ciudades españolas a las que ha acudido previamente, el camión informativo que lleva a cabo las pruebas gratuitas se desplazará a Valencia a mediados del mes de diciembre, en concreto estará en la ciudad los días 12, 13 y 14 de este mes.