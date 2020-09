Lanzan la 'Alianza de las Migrañas' para abordar la enfermedad, su diagnóstico y terapia en la Unión Europea

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado Aldo Patriciello, junto con su homólogo Colin-Oesterle, va a poner en marcha la 'Alianza de Migrañas del Parlamento de la UE', para abordar la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento, con el fin de hacer realidad las recomendaciones del documento 'Llamada a la Acción', en el cual se propone una serie de consejos para la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los gobiernos nacionales.

Así ha quedado patente en una reunión mantenida este martes entre la Alianza Europea de la Migraña (EMHA - European Migraine and Headache Alliance), y Patriciello, quienes han dirigido un seminario 'on line' en el contexto del Día Anual Europeo de la Migraña celebrado este mes, para exponer la carga socioeconómica que supone de la migraña, sus desafíos y las dificultades para diagnosticar y tratarla, así como el citado documento.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el plan de estudios médico sólo destina cuatro horas a la migraña, lo que conduce a una información y educación insuficientes que lleva a los pacientes a un sufrimiento innecesario y al agravamiento del gasto sanitario.

La cronificación de la enfermedad es una de las consecuencias, que está aumentando cada año. "La falta de conocimiento entre los profesionales de la salud es una de las principales barreras para la atención efectiva en pacientes con migraña", ha dicho el presidente del Panel Especial de Dolor de Cabeza de la Academia Europea de Neurología, Pablo Irimia.

Asimismo, el director del NiHR Clinical Research Facility y profesor de Neurología, Peter Goadsby, ha subrayado durante el seminario que la migraña es la causa neurológica más común de discapacidad y de costes económicos en la UE, por lo que ha destacado la importancia de empezar a solucionar esto ahora o se dejará una carga "horrible" para las futuras generaciones.

Por su parte, Patricello ha recordado que la migraña suele ir acompañada de náuseas, vómitos e hipersensibilidad a la luz o al ruido que afecta a millones de ciudadanos europeos. Además, tiene un fuerte impacto en la vida de las personas que la padecen, con las consiguientes repercusiones sociales tanto en la atención sanitaria como en la pérdida de productividad, con costes directos e indirectos, que, según estudios recientes, son alrededor de 27.000 millones de euros entre visitas, medicamentos y pérdida de días de trabajo.

"Por estas razones me uní al grupo informal de diputados al Parlamento Europeo que se ocupa de la migraña y me complace acoger con satisfacción la idea de estimular el debate europeo sobre esta cuestión con el fin de aumentar la visibilidad de esta patología en la agenda de salud pública de las instituciones de la UE. Me siento honrado de representar esta causa en el Parlamento Europeo y realmente espero que mantengamos el trabajo en ello", ha aseverado.

Del mismo modo, la eurodiputada Colin Oesterle a reconocido que la migraña es una enfermedad que "no se toma lo suficientemente en serio". "Es un hándicap para aquellos que se ven afectados: tiene un fuerte impacto en su vida privada y profesional. Es importante sensibilizar sobre esta enfermedad y reconocerla como una prioridad sanitaria con el fin de priorizar su investigación y apoyar a los pacientes", ha apostillado.

Finalmente, durante el encuentro se ha recordado que durante este mes, en las redes sociales, se está compartiendo vídeo, integrado en la campaña 'La verdad detrás de la migraña', con una recopilación de testimonios de pacientes europeos que giran en torno a la trivialización de la migraña.

"Con todas estas experiencias, el objetivo es abrir los ojos del público en general, así como transmitir ignorancia sobre el sufrimiento y las barreras clínicas a su tratamiento. Queremos que la migraña, que a menudo comienza en la pubertad y afecta principalmente a las personas de entre 35 y 45 años de edad, sea reconocida definitivamente como enfermedad, deje de ser invisible para la sociedad, así como frustrante para quienes la padecen", ha zanjado la directora ejecutiva de la EMHA y vicepresidenta de la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE), Elena Ruiz de la Torre.