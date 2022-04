Juan Abarca reclama un Pacto Nacional para la Sanidad ante el "deterioro" del sistema sanitario

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación IDIS, Juan Abarca, ha reclamado este martes un Pacto Nacional para Sanidad debido al "deterioro" que ha sufrido en los últimos años el sistema sanitario público a causa de la "falta de voluntad política y de consenso" para la puesta en marcha de reformas.

Así lo ha asegurado durante la segunda edición de 'Wake Up, Spain!', el foro organizado por El Español, Invertia y D+I, en la que ha detallado los principales errores y aciertos que se han producido en la gestión de la pandemia.

Abarca ha reiterado en numerosas ocasiones el "fracaso" del sistema sanitario público y ha culpabilizado la politización que se ha realizado de la pandemia por parte de las administraciones autonómicas, a las que ha acusado de "pensar primero en ellas antes que en la ciudadanía", lo que ha provocado "la falta de acuerdo entre ellas".

En este sentido, ha lamentado la descoordinación "absoluta" entre las comunidades autónomas, una vez que el Gobierno central delegó la crisis en ellas, lo cual "podría discutirse si fue correcto o no". Un síntoma que se vió reflejado en "que no se ponían de acuerdo ni en la manera de contar los fallecidos".

"La falta de un sistema digital interoperable y la inexistencia de avances durante estos dos años en su desarrollo ha producido una falta de control en tiempo real de la información que ha supuesto una traba para la gestión diaria del problema. Nos ha faltado una autoridad suficiente como para unificar determinadas medidas", ha sostenido.

Asimismo, ha señalado otro error que, a su juicio, ha habido durante la pandemia y ha sido el "exceso" de burocracia que ha impedido poder tener los fármacos disponibles en el mercado aunque "ahora que están, no son disponibles para los pacientes", a lo que ha añadido que "hay un sistema tan garantista como ineficiente". También ha asegurado que ha habido un "exceso" de confianza en los sistemas de alerta y emergencia.

Sobre la situación en la que ha quedado el sistema sanitario, Abarca ha mantenido que ha quedado muy debilitado y no solo por la pandemia, puesto que relatado que su mala situación viene desde principios del siglo XXI. "En 2007, cuando la crisis, se realizó un ajuste de presupuestos para poder mantener lo que había en ese momento, lo que incluyó una infrafinanciación que ha ido conllevando un deterioro progresivo del sistema, que cada vez se ha ido alejando más de la tecnología", ha subrayado.

DARIAS Y EL ENTORNO HOSTIL

Esta situación, según ha agregado, provocó la mejora del sistema sanitario privado, que mejoró en competitividad, en inversión y servicios "hasta que llegó la COVID". En este punto de su intervención, Abarca ha mencionado a la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias, sobre la que ha reconocido que le produce "casi ternura" e "inspiración" aunque ha matizado el término ternura estaría asociado a la ingenuidad "y no es para nada ingenua".

"Yo la admiro porque es una mujer trabajadora, es una mujer que lo intenta pero está en un entorno totalmente hostil", ha asegurado, para aclarar que, a pesar del positivismo que desprende la ministra, "la pandemia ha roto todas las costuras".

Al respecto, Juan Abarca ha relatado cinco hechos que confirman su teoría. En primer lugar, ha destacado los "claros" problemas de accesibilidad de la Atención Primaria (AP), en la que según ha mencionado, en el año 2020 se quedaron sin realizarse 102 millones de actos sanitarios no COVID. Esto se ve reflejado, a su juicio, en la cantidad de personas que están contratando pólizas a través de seguros familiares por 20 euros para acceder a su medico.

"La gente está recurriendo al sector privado, lo cual no es su no es su fin para intentar tener acceso al sistema sanitario y eso es el fracaso del sistema sanitario de nuestro país y del sistema sanitario público, porque el sistema se basa en el Modelo Beveridge, por el cual la gente tiene que acceder al sistema a través de la AP. Luego podrá haber listas de espera o no, pero si no accede la gente directamente se queda sin atender", ha valorado.

Asimismo, otro error que ha señalado es el acceso a la innovación farmacéutica, en la que ha criticado a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia por un estudio en las que se afirmaba que España financia el 90 por ciento de la medicación oncológica, lo que a su juicio "es un ejercicio de manipulación política y periodística".

"El año pasado se señalaba que España disponía del 59 por ciento de los medicamentos oncológicos aprobados en Europa en los últimos cuatro años. Frente al 100% de Alemania, el 88 por ciento del Reino Unido y el 80 por ciento de Francia e Italia. Y eso es la realidad. A partir de ahí podemos disfrazar las cosas como queramos", ha aseverado.

En esta línea, he enumerado otro problema como la pérdida de oportunidades por la falta de digitalización a pesar de que ha elogiado el Plan Inveat pero, ha matizado, que "no estará en funcionamiento antes de diciembre de 2023" por la falta de profesionales y de formación a estos. "Las intenciones son muy buenas pero esto no soluciona el problema. Todavía hay aparatos de Amancio Ortega del año 2015 que no se han instalado porque al final hace falta la inversión en las obras", ha puntualizado.

Abarca ha adelantado que España "perderá el tren de la revolución digital" porque "lo importante es que el sistema sea interoperable" para poder acceder a las características individuales de cada individuo. En este punto, ha remarcado que hace falta personal humano por el bloqueo sanitario existente y ha augurado que la situación empeorará con un déficit de 9.000 médicos y ha recordado que se han dejado de atender 102 millones de actos en AP, lo que supondría, en su opinión, la contratación de 21.000 profesionales.

Por último, el problema ante el que se enfrenta el sistema sanitario público es la debilidad de la legislación sobre él y ha solicitado una nueva Ley General de Sanidad porque el 74 por ciento de la actual ley, que data de 1986, "no están vigentes".

ASPECTOS POSITIVOS

Antes de finalizar su intervención, Abarca ha reafirmado que un aspecto positivo que ha demostrado la pandemia es la calidad de los profesionales sanitarios "que no dudaron en hacer frente al virus sin el equipo adecuado, sin saber los riesgos que podía conllevar", así como, se ha demostrado que España tiene una sociedad comprometida y solidaria.

Además, ha elogiado la industria farmacéutica, sobre la que ha afirmado que "menos mal que está" y ha resalta que la pandemia ha ganado porque se ha adaptado a la sociedad y no al revés. "Sin ella (industria farmacéutica) no sabría decir dónde estaríamos", ha subrayado.

Otro aspecto que ha destacado ha sido el resurgir del sistema sanitario privado. "Ha demostrado que debe situarse dentro del SNS y el sistema sanitario público no llegará a ser universal ni equitativo sin la parte privada", ha afirmado, antes de cerrar su intervención solicitando más colaboración público-privada.