Los jóvenes de Proyecto Zero presentan sus soluciones para conseguir una generación libre de tabaco en 2030

Imagen de los participantes de Proyecto Zero. - PROYECTO ZERO

Proyecto Zero, la iniciativa creada por la Alianza de Entidades Sin Tabaco liderada por la Asociación Española Contra el Cáncer con el apoyo técnico de la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI), ha presentado este jueves los proyectos de los jóvenes participantes en su programa de desarrollo de soluciones para promover entornos y hábitos saludables e impulsar el movimiento de jóvenes que permita alcanzar una generación libre de tabaco en el año 2030 en España.

Así, los 60 jóvenes seleccionados entre más de 1.000 candidaturas han venido trabajando desde la presentación en sociedad de Proyecto Zero, el pasado 31 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial Sin Tabaco. Seis meses después, una vez completadas las fases de formación, sensibilización y aceleración que articulan el programa, han tenido la oportunidad de exponer sus proyectos ante el grupo expertos y representantes institucionales.

"Me llena de orgullo ver cómo sois vosotros y vosotras, las generaciones más jóvenes, quienes tomáis el testigo para liderar esta causa y aspirar a dar pasos más audaces, manteniendo el espíritu pionero en la lucha contra el tabaquismo. Las iniciativas que hoy presentáis para alcanzar en 2030 la primera generación libre de humo son un ejemplo inspirador de valentía y compromiso con la salud pública", ha afirmado durante la apertura la ministra de Sanidad, Mónica García.

Proyecto Zero es una iniciativa que surge como consecuencia de la creación, a raíz de la celebración en Madrid en abril de 2023 de la 9ª edición de la European Conference on Tobacco or Health (ECToH), de la Alianza de Entidades Sin Tabaco.

Proyecto Zero tiene como objetivo impulsar el Movimiento de Jóvenes Sin Tabaco: una causa cuyo fin último es erigirse en la bandera común que aglutine, integre y organice a todos los jóvenes de 14 años en adelante comprometidos e interesados en formar parte activa de una generación que contribuya a asegurar un futuro mejor para toda la sociedad mediante la eliminación del tabaco en 2030 en España.

"Apoyar el Proyecto Zero es fundamental para alcanzar una generación libre de tabaco en 2030. Lo más importante es escuchar a los jóvenes, ya que son ellos quienes mejor saben cómo podemos impactarlos y llegar a ellos de manera efectiva. Este proyecto no solo busca promover hábitos saludables, sino también empoderar a una generación para que tome decisiones conscientes que les permitan construir un futuro más pleno y saludable", ha señalado Ricky Rubio, jugador profesional de baloncesto y fundador de The Ricky Rubio Foundation.

Los proyectos presentados por los 12 equipos con el fin de encontrar una solución a retos específicos relacionados con el consumo de tabaco abordan temáticas como cómo motivar a las personas sedentarias y fumadoras a usar el deporte como alternativa para mejorar sus vidas, cómo ayudar a prevenir que los jóvenes empiecen a fumar a través de la promoción del deporte, cómo convertir el tabaco en un producto menos atractivo, cómo educar y capacitar a los jóvenes desde temprana edad para que elijan una vida libre de tabaco, cómo concienciar a los jóvenes sobre los problemas del tabaco a través del arte y la cultura, cómo diseñar experiencias de ocio entre los jóvenes en las que puedan disfrutar al mismo nivel sin involucrar el tabaco y donde lo "cool" sea estar libre de humo, cómo reducir la presión social entre adolescentes que promueve el consumo de tabaco, cómo hacer que la población rechace el tabaco y los aerosoles y cómo "desnomalizarlos", cómo concienciar a la población joven del perjuicio medioambiental que supobe o cómo implicar a las empresas en la lucha contra el tabaquismo entre los jóvenes.

La Alianza de Entidades Sin Tabaco, impulsora de la iniciativa, está integrada por la Asociación Española contra el Cáncer, la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI), el Consejo de la Juventud de España, Scouts de España, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Cruz Roja Española, Fad Juventud, Plataforma de Infancia, Talento para el Futuro, Red Española de Universidades Promotoras de Salud (REUPS) y The Ricky Rubio Foundation.