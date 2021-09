Un joven superviviente de linfoma lanza el reto 'Somos gente de 10' para ganar al cáncer con CRIS contra el cáncer

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Iván Vaquero, superviviente de un linfoma de Hodgkin sabe mejor que nadie la importancia de apoyar la investigación para dar con nuevos tratamientos hasta el punto de que ha creado un reto solidario en 'www.GanarAlCancer.org' para recaudar fondos a favor de CRIS contra el cáncer.

"Me diagnosticaron en enero de 2017 y fue un palo muy gordo que te cambia la vida. Pero siempre estuve focalizado en la recuperación. Yo estaba en mi mejor época físicamente preparándome para entrar en el Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil cuando se me inflamó el cuello, se me desplazó la tráquea y fue cuando me dijeron que tenía un linfoma", explica Iván, Guardia Civil de 33 años.

"Me explicaron el tratamiento y solamente visualizaba la recuperación. Tres meses después de empezar ya me dijeron que había una remisión completa pero que había que finalizar el tratamiento. Unos ciclos después me dijeron 'estás limpio' y fue increíble. Ahora estoy con mis revisiones periódicas", cuenta Iván.

"Llevaba tiempo con la idea de crear un reto solidario a favor de la investigación con CRIS contra el cáncer y por eso he lanzado 'Somos gente de 10' en la plataforma de retos solidarios 'ganar al cáncer' pidiendo a la gente que comparta fotos haciendo deporte y haga una aportación. Estoy muy contento con la acogida y el apoyo de la gente y espero que podamos ayudar a CRIS en su magnífica labor. Fue en una de las primeras consultas cuando conocí todo lo que hacen en investigación y no dudé en hacerme socio", relata.

Marta Cardona, directora de CRIS contra el cáncer explica que "contar con retos solidarios como el de Iván, que como paciente de linfoma sabe lo vital que es la investigación, es fundamental apoyarle para seguir avanzando".

La Unidad CRIS es un ejemplo de cómo el apoyo firme a la investigación tiene un impacto directo en la calidad de vida de los pacientes. Desde el inicio de sus actividades en 2013, la Unidad ha desarrollado al menos 15 tratamientos diferentes, basados en las tecnologías más punteras.

Para estar a la vanguardia, la Unidad CRIS del 12 de Octubre busca mejorar las terapias celulares actuales (CAR-T) con terapias celulares poniendo el foco en las células Natural Killer, más seguras y con menos efectos secundarios con respecto a los CAR-T, gracias a una ambiciosa estrategia de investigación.

En estos momentos trabajan para potenciar su actividad, lograr que permanezcan activas durante más tiempo combatiendo los tumores y ha puesto a punto un método propio de cultivo que potencia la duración de las células NK y su eficacia con una memoria inducida la segunda vez que se enfrentan a una misma amenaza que puede ser clave en la lucha contra las recaídas.