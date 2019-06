Investigadores trabajan en la validación de una firma de genes que mejorará la clasificación en cáncer colorrectal

Publicado 03/06/2019 10:53:34 CET

Varios miembros del Grupo de Investigación en cáncer colorrectal y nuevos desarrollos terapéuticos en tumores sólidos del Instituto de Investigación del Hospital Clínico, Incliva, dirigido por Andrés Cervantes, han participado en un estudio que confirma la validación de una nueva firma de 38 genes que servirá para mejorar la clasificación de pacientes con cáncer colorrectal localizado.

Este descubrimiento supone un importante avance para clasificar a los pacientes con esta patología, quienes podrán beneficiarse de un tratamiento más acorde a las características concretas de su enfermedad. Los tratamientos personalizados han mostrado su relevancia para aumentar la esperanza de vida de estos pacientes, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Los resultados de este trabajo, coordinado desde el grupo del doctor Sandanadam, del Institute of Cancer Research y Royal Marsden NHS Foundation Trust de Londres, han sido publicados en un artículo titulado 'Analytical Validation of Multiplex Biomarker Assay to stratify Colorectal Cancer into Molecular subtypes' de la prestigiosa revista Scientifics Reports, perteneciente al grupo Nature.

UNA CLASIFICACIÓN MUCHO MÁS EXHAUSTIVA Y RÁPIDA

El cáncer colorrectal es la cuarta causa de muerte por cáncer a nivel global. La media de supervivencia desde el diagnóstico es de 24 meses, período que se puede incrementar hasta 30 en algunos pacientes seleccionados con tratamientos dirigidos.

Para poder aumentar esta esperanza de vida es necesario clasificar a los pacientes a nivel molecular de la manera más exhaustiva posible. Para ello, diversos grupos de investigación han llevado a cabo varios estudios que han permitido establecer una clasificación molecular del cáncer colorrectal en cuatro subtipos, cada uno de ellos con un pronóstico asociado.

Hasta el momento esta clasificación se realizaba mediante el análisis de 768 genes gracias a tecnologías de nueva generación como la secuenciación (RNA-seq) o mediante perfiles de expresión de 'microarray'. Sin embargo, estas tecnologías son caras y requieren un tiempo de procesado hasta la obtención de los resultados no compatible con una aplicabilidad clínica útil.

La nueva firma genética validada consigue una nueva aproximación para llevar a cabo esta clasificación mediante el uso de 38 genes analizados con tecnología nCounter de Nanostring (nanoCRCA), de manera que los costes asociados a esta determinación se reducen un 35% y el tiempo de obtención de los resultados es de alrededor de una semana.

USO DE MUESTRAS PARAFINADAS

Para llevar a cabo este estudio Noelia Tarazona, investigadora Río Hortega del Incliva vinculada al grupo de Andrés Cervantes, que ultima su doctorado en el valor de las biopsias líquidas en cáncer de colon localizado, ha proporcionado al grupo del doctor Sandanadam un set de muestras pareadas de tumor fresco y parafinado de cáncer colorrectal. Estas muestras han servido para validar la robustez de la técnica y han avalado una altísima correlación entre ambos tipos.

Las muestras proporcionadas por Noelia Tarazona y su estudio ponen de relevancia que los resultados obtenidos con nanoCRCA son concordantes con aquellos obtenidos por otras plataformas (RNA seq o microarrays). Esto quiere decir que pueden interpretarse de manera equivalente, y también que son datos altamente reproducibles.

Por otra parte, los resultados de este estudio confirman que las muestras parafinadas, altamente disponibles en los centros clínicos, pueden ser analizadas con este panel de genes validado (cumpliendo con el requisito de una celularidad superior al 70%) para poder determinar la clasificación molecular de los pacientes. Este podría ser el punto de inicio de muchos de los ensayos clínicos actuales en los que se analiza la efectividad de los tratamientos dirigidos en función de un perfil molecular dado.

Para realizar este estudio se han utilizado 413 muestras de 355 pacientes con cáncer colorrectal localizado y han intervenido 10 centros de investigación de cinco países: el Institute of Cancer Research y Royal Marsden NHS Foundation Trust de Londres (Reino Unido); la ARC-Net y AOUI (Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata-University Hospital of Verona) de Verona (Italia); el Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier (Francia); el National Cancer Centre Singapore, Singapore General Hospital, Genome Institute of Singapore y la Duke-NUS Medical School de Singapur e Incliva-Ciberonc por parte de España.