Investigadores señalan a una proteína como nuevo objetivo terapéutico para la metástasis del cáncer de mama

05/02/2020

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS)

Un nuevo estudio realizado por investigadores del Centro de Cáncer Markey de la Universidad de Kentucky ha puesto de manifiesto que atacar a una proteína conocida como proteína de choque térmico 47 (Hsp47) podría ser clave para suprimir la metástasis del cáncer de mama.

Y es que, los expertos, cuyo trabajo ha sido publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', han observado que esta proteína ayuda a la producción de colágeno, el cual desempeña un papel importante en la propagación del tumor de mama.

En concreto, tras analizar el ADN/ARN generado a partir de tejido de cáncer de mama humano, comprobaron que el aumento de la producción de Hsp47 estaba relacionado con la metástasis en el cáncer de mama triple negativo, el tumor más agresivo y con peor pronóstico de todos los cánceres de mama.

Por ello, los expertos han comentado que apuntar a Hsp47 podría ser una estrategia prometedora para bloquear la interacción entre las células cancerosas y las plaquetas y la colonización del cáncer en órganos secundarios para pacientes con cáncer de mama triple negativo.