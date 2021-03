Investigadores piden mejorar la información sobre las reacciones cutáneas que provoca la vacuna de Moderna

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Hospital General de Massachusetts (MGH) han pedido una mayor conciencia y comunicación en torno a una reacción retardada en el lugar de la inyección que puede ocurrir en algunos pacientes que han recibido la vacuna Moderna mRNA-1273 contra el coronavirus.

En una carta en 'The New England Journal of Medicine' (NEJM) los autores señalan que los datos clínicos de fase 3 del ensayo de la vacuna Moderna mostraron hipersensibilidad cutánea retardada en un pequeño número de los más de 30.000 participantes del ensayo.

Sin embargo, las reacciones cutáneas grandes, rojas, a veces elevadas, que pican o que son dolorosas "nunca se caracterizaron o explicaron por completo", por lo que han pedido a los médicos mejorar su conocimiento sobre este aspecto con el fin de orientar a los pacientes sobre las opciones de tratamiento y la finalización de la segunda dosis de la vacuna.

"Ya sea que haya experimentado un sarpullido en el lugar de la inyección de inmediato o esta reacción cutánea tardía, ninguna condición debería evitar que reciba la segunda dosis de la vacuna. Nuestro objetivo inmediato es que los médicos y otros proveedores de atención sean conscientes de esta posible reacción retardada, para que no se alarmen, sino que estén bien informados y equipados para asesorar a sus pacientes en consecuencia", han dicho los expertos.

Los autores también dicen que las muestras tomadas de biopsias de piel confirmaron su sospecha de una respuesta inmune alérgica retardada que se observa comúnmente en las reacciones a los medicamentos. "Para la mayoría de las personas que están experimentando esto, creemos que está relacionado con el funcionamiento del sistema inmunológico del cuerpo", han zanjado.