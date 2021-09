Investigadores observan beneficios en el tratamiento con quimio-inmunoterapia en cáncer de pulmón y metástasis cerebral

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) presentado este lunes en el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón IASLC 2021 World Conference on Lung Cancer, ha demostrado la eficacia y seguridad de una combinación de fármacos de quimio-inmunoterapia para pacientes con cáncer de pulmón y metástasis cerebral asintomática y no tratadas previamente.

"Se trata de un importante avance para este grupo de pacientes que generalmente han sido excluidos de la mayoría de los ensayos clínicos", señalan. De hecho, el estudio Atezo-Brain es el primer estudio que se presenta que ha sido diseñado para evaluar la combinación de quimioterapia más inmunoterapia en una población seleccionada de pacientes con metástasis cerebrales previamente no tratadas.

Tal y como explica el doctor Ernest Nadal, investigador principal del estudio y Jefe de Sección de Tumores Torácicos en el Instituto Catalán de Oncología, IDIBELL, "el tratamiento con atezolizumab más carboplatino y pemetrexed fue seguro y produjo una supervivencia libre de progresión cerebral prometedora en estos pacientes".

En el estudio han participado un total de 40 pacientes procedentes de 11 centros hospitalarios de toda España. "Incluimos en este ensayo a un total de 40 pacientes con un cáncer de pulmón avanzado (estadio IV) no escamoso, sin alteraciones genéticas en EGFR/ALK y con metástasis cerebrales no tratadas. Todos los pacientes incluidos no habían sido tratados previamente con quimioterapia ni tampoco habían recibido un tratamiento para las metástasis cerebrales", detalla el doctor Nadal

También es destacable que un 43% de los pacientes estaba recibiendo corticoides para controlar los síntomas asociados a las metástasis cerebrales. A los tres meses de proporcionar el tratamiento, un 60% de los pacientes seguía vivo sin que hubiera progresado la enfermedad (tanto a nivel celebrar como en el pulmón). Además, las metástasis cerebrales permanecieron estables durante 6,9 meses, más del doble de tiempo que con el tratamiento habitual, y la enfermedad a nivel pulmonar permaneció sin avanzar durante 8,9 meses.

El tratamiento fue bien tolerado y no se alcanzó el límite preestablecido de toxicidad intolerable. Los eventos adversos relacionados con el tratamiento incluyeron anemia, dolor de espalda, trombocitopenia disnea, neutropenia o neumonitis.

"En definitiva, lo importante a destacar de este estudio es que el tratamiento con atezolizumab más carboplatino y pemetrexed fue seguro y produjo unos resultados para contener la metástasis cerebral muy prometedores en este tipo de pacientes, un aspecto que hasta ahora no se había investigado con suficiente profundidad", concluye el doctor Ernest Nadal.