Investigadores españoles crean un nuevo método de nano-encapsulación para la administración de dopamina en el Parkinson

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores del CIBER-BBN, ICN2, IBB-UAB y del Vall d'Hebron Instituto de Investigación han desarrollado un nuevo método de nano-encapsulación para la administración de dopamina en pacientes con Parkinson.

El objetivo principal de este trabajo, publicado en la revista 'ACS Nano', ha sido obtener una 'nanoplataforma' (una nanoestructura biocompatible que incluye la sustancia que se quiere administrar) capaz de llegar al cerebro a través de una técnica no invasiva y generar una liberación de dopamina lenta y controlada.

Un nanopolímero de coordinación hecho a medida (NCP), caracterizado por la incorporación reversible de DA como principal componente, se probó in vitro e in vivo en ratas. La administración intranasal de estas nanopartículas, llamadas DA-NCP, mostró una biocompatibilidad relevante y no toxicidad pero sí una rápida y eficiente distribución de dopamina al sistema nervioso central de los animales evitando la barrera hematoencefálica.

Según los investigadores, el método propuesto es efectivo en suministrar dopamina al cerebro, y, por tanto, en revertir los síntomas del Parkinson. Además, la metodología sintética usada es simple, barata y exhibe un rendimiento satisfactorio (con una eficiencia de carga de DA llegando al 60%).

Estos resultados establecen los nanopolímeros de coordinación como prometedores futuros candidatos para una eficiente administración nasal de medicamentos al sistema nervioso central, y en consecuencia para el tratamiento sintomático de personas afectadas por Parkinson u otras enfermedades neurodegenerativas.

Este tipo de nanoformulación y método de administración pueden abrir camino en el desarrollo de otras plataformas capaces de proporcionar una gran variedad de medicamentos al cerebro de una manera controlada, para tratar distintas enfermedades cerebrales (como tumores cerebrales, Alzheimer o epilepsia).