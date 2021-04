Investigadores en cáncer y oncólogos reclaman "apuesta clara" y "financiación adecuada" para la Medicina Personalizada

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Investigación sobre Cáncer (ASEICA) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) han reclamado, con motivo del Día de la Innovación en Cáncer, una "apuesta clara" de las autoridades y "financiación adecuada" para implantar la Medicina Personalizada en toda España.

"El desarrollo de la Medicina Personalizada y de precisión está suponiendo una revolución en el día a día de la atención a los pacientes con cáncer. Sin embargo, para que alcance todo su potencial, es necesario políticas activas que promuevan su mejora e implantación de forma rutinaria en el diagnóstico de los pacientes. También es necesario sentar las bases para que esta nueva forma de hacer medicina se haga de forma equitativa y plenamente accesible a todos los pacientes. Para ello se necesitan políticas activas por parte de las autoridades centrales y autonómicas, así como una financiación acorde que apoye la investigación en este campo y su aplicación al entorno clínico", han reclamado el presidente de ASEICA, Luis Paz- Ares, y el presidente de SEOM, Álvaro Rodríguez-Lescure, este miércoles en rueda de prensa.

Los dos expertos han coincidido en señalar la necesidad de llevar la innovación al paciente a través de un plan de Medicina Personalizada y de precisión como ya tienen los países de nuestro entorno. "Incorporar a la cartera de servicios de nuestro Sistema Nacional de Salud la innovación farmacológica, la información diagnóstica del biomarcador asociado y la atención a los pacientes con el fármaco concreto hace que el sistema sea mucho más eficiente, más sostenible y el tratamiento más preciso y menos tóxico. Tratamos a quien hay que tratar con lo que hay que tratar", ha destacado el doctor Álvaro Rodríguez-Lescure.

"No quiere decir que en España no se haga, lo que no se hace es tener un plan coordinado como hay en otros países que, francamente, ha sido de mucha ayuda para lograr transferir esta innovación en condiciones igualitarias a los pacientes. En este sentido, conviene recalcar aquí que el acceso a la Medicina Personalizada tiene que ser equitativo, independientemente de dónde viva o el hospital que trate al paciente. Esto exige más investigación, una organización específica del trabajo y medidas que favorezcan su acceso a todos los pacientes", ha explicado el doctor Luis Paz-Ares.

Para ello, han insistido en que "el desarrollo de la Medicina de Precisión requiere una estrecha colaboración intersectorial de diferentes actores como científicos y sus sociedades científicas, los oncólogos clínicos y con el concurso de tanto el Ministerio de Sanidad como de todas las comunidades autónomas". "Ello debería traducirse en planes estratégicos nacionales que fomenten su implementación en condiciones de equidad plenas en todo el territorio nacional", ha recalcado el presidente de SEOM.

En el encuentro se ha presentado un vídeo donde se ha dado a conocer el recorrido de la innovación en cáncer, desde que se inicia con la investigación básica en el laboratorio, continúa con la investigación clínica en los hospitales y que culmina con la aplicación de los hallazgos a los pacientes de cáncer, todo ello explicado con la intervención de un investigador básico, una investigadora clínica y una paciente. El vídeo recoge también el testimonio de una paciente que ha visto como la Medicina Personalizada ha permitido avances significativos en el tratamiento de su cáncer.