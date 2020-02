Investigadores australianos crean una tecnología no invasiva para diagnosticar el cáncer de pulmón o fibrosis quística

Publicado 12/02/2020 17:18:14 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Monash en Australia han desarrollado tecnología radical no invasiva que se puede utilizar para diagnosticar enfermedades pulmonares respiratorias, como la fibrosis quística y el cáncer de pulmón, y realizar tratamientos potencialmente rápidos para los pacientes.

La herramienta ha sido comercializada por la empresa de tecnología médica 4Dx Limited, dirigida por el CEO y ex investigador de la Universidad de Monash, Andreas Fouras, y se ha probado en ensayos clínicos en humanos en Estados Unidos, completándose con éxito la fase I de los trabajos.

""Dado que las pruebas de función pulmonar se miden en la boca, estas pruebas no pueden localizar dónde se origina algún cambio en la función del pulmón. Además, las tomografías computarizadas, aunque proporcionan imágenes 3D de calidad, no pueden obtener imágenes del pulmón mientras se respira, lo que significa que el flujo de aire a través de las vías respiratorias y hacia el tejido pulmonar no se puede medir", han dicho los investigadores, cuyo trabajo ha sido publicado en la revista 'Scientific Reports'.

Una comparación de un modelo de ratón de fibrosis quística con un ratón de control sano permitió a los investigadores observar una reducción dramática en la aireación pulmonar en el pulmón izquierdo del ratón enfermo debido a una vía aérea obstruida. De esta forma, los investigadores pudieron determinar los lugares exactos donde estaban presentes las deficiencias pulmonares y la ubicación de la obstrucción que causaba el flujo de aire restringido.

El exitoso ensayo abre camino para que las enfermedades respiratorias sean diagnosticadas, tratadas y manejadas antes de lo que permite la tecnología actual y a una dosis de radiación más baja que la tomografía computarizada actual. "La capacidad de realizar esta técnica en el laboratorio hace que los estudios longitudinales sobre la progresión de la enfermedad y el desarrollo del tratamiento sean factibles en instalaciones de fácil acceso en todo el mundo", han zanjado.