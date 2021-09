Una investigación confirma que el acceso a los medicamentos esenciales contra el cáncer es desigual entre países

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes en la mayoría de los países del mundo no tienen acceso a los medicamentos básicos contra el cáncer, según una nueva investigación realizada por el Grupo de Oncología Global del King's College London, Reino Unido, que alerta además de la imposibilidad de muchos pacientes de financiarse algunos de los tratamientos esenciales.

Lleva a cabo por el profesor del Grupo de Oncología Global del King's College London, Richard Sullivan, y colaboradores de la Universidad de Kingston y la Organización Mundial de la Salud (OMS), pedía a oncólogos de todo el mundo que enumeraran los medicamentos contra el cáncer más importantes y que describieran si los pacientes podían acceder a estos medicamentos en su país de origen.

El estudio, publicado en 'The Lancet Oncology', tenía en cuenta los tratamientos que están incluido en la Lista de Medicamentos Esenciales (LME) que cada dos años actualiza y publica la OMS; una lista que sirve para que responsables políticos de todo el mundo sepa qué medicamentos deben priorizar en la atención de los pacientes.

El profesor Sullivan y el equipo internacional encuestaron a 948 médicos oncológicos de primera línea de 82 países para saber qué medicamentos contra el cáncer consideraban los más importantes para la atención del paciente. El equipo de investigación descubrió que los medicamentos más importantes identificados por los oncólogos son principalmente los medicamentos de quimioterapia y hormonas más antiguos y económicos.

Entre los medicamentos mencionados se encuentran los 20 fármacos contra el cáncer considerados de alta prioridad en la LME. Sobre ellos también se consultó a los oncólogos, quienes señalaron que estos medicamentos son los más importantes en la atención de los pacientes con cáncer, "porque tienen grandes beneficios para muchos cánceres comunes".

Des estos 20 fármacos, 15 son comunes en las tres listas de los 20 principales atendiendo a si el países es de altos, medios o bajos ingresos. Aunque la lista para los países de ingresos bajos y medianos bajos no incluye ningún agente de inmunoterapia y la única terapia hormonal enumerada es el tamoxifeno. En el caso de los países de ingresos medios altos se incluyeron tratamientos hormonales más nuevos.

El documento también informa que en la mayoría de los sistemas de salud, los pacientes no pueden pagar ni siquiera estos medicamentos básicos contra el cáncer. En los países de ingresos bajos y medianos, la mayoría de los pacientes se enfrentan a importantes barreras financieras para acceder a los medicamentos contra el cáncer, incluso medicamentos de quimioterapia más antiguos, genéricos y económicos. No obstante, se observa que también existen barreras financieras en muchos países de ingresos altos.

"Nuestro estudio demuestra que los medicamentos contra el cáncer más importantes no reciben la suficiente prioridad en muchos sistemas de salud gubernamentales. Esto conduce a un acceso limitado incluso a los regímenes más fundamentales para la atención del cáncer. La razón principal por la que los pacientes no disponen de medicamentos es porque no son asequibles", señala el profesor Richard Sullivan, del King's College de Londres.

"Esto es trágico ya que la mayoría de estos medicamentos son medicamentos genéricos más antiguos y brindan importantes beneficios a los pacientes. Estos problemas son más urgentes en los países de ingresos medios-bajos y medios-altos, donde las tasas de cáncer están aumentando más rápidamente", señala.

En su opinión, "existe una necesidad urgente de medidas políticas a nivel mundial y nacional para garantizar que los pacientes con cáncer en todo el mundo tengan acceso a medicamentos eficaces de alta prioridad asequibles".