Una investigación avala la implantación de la profilaxis pre exposición en VIH en España

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), y promovido por el Plan Nacional de Sida del Ministerio de Sanidad, avala la implantación en España de la profilaxis pre exposición (PrEP), una estrategia de prevención combinada frente al VIH.

Esta estrategia está basada en la toma profiláctica de la combinación de 2 fármacos antirretrovirales, Tenofovir disproxil/Emtricitabina, acompañado de un proceso de diagnóstico, de un correcto seguimiento y de la prevención de otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en 2016 y financiada en el Sistema Nacional de Salud desde 2019, se dirige a personas con un riesgo elevado de adquisición de la infección por el VIH.

El estudio, dirigido por Carlos Iniesta, investigador del Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII, y publicado en 'PLOS ONE', analiza la viabilidad de la PrEP en cuatro modelos sanitarios con diferentes modelos asistenciales: el centro de ITS Drassaness de Barcelona; BCN Chekpoint; un centro comunitario también en la ciudad de Barcelona; el servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Valencia, y la consulta de ITS del Hospital de Donostia.

La población estudiada en la investigación fueron hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH), y mujeres trans, a quienes se proporcionó PrEP y se realizó seguimiento a lo largo de un año. La investigación analiza algunos aspectos importantes, como los factores que se relacionan con un mayor abandono o las tasas de incidencia de ITS en usuarios de PrEP.

Los resultados del estudio, llevado a cabo en 321 participantes (en su mayoría GBHSH), muestran la ausencia de seroconversiones al VIH y una buena tolerancia del fármaco. También halló una reducción en el uso del preservativo sin un aumento significativo de las ITS, y una disminución generalizada del uso de algunas drogas, señalando la capacidad de la PrEP para abordar la salud sexual de manera amplia.

Como resultado más relevante, señalan, "el estudio mostró la factibilidad de la puesta en marcha de programas de PrEP en los cuatro tipos de recursos estudiados, incluyendo los circuitos asistenciales y la relación de los recursos con las farmacias hospitalarias". Tanto los profesionales como los participantes del estudio mostraron niveles altos de satisfacción.

"El desarrollo y los resultados del estudio han permitido avanzar en la implementación de la PrEP en España y poner en marcha un sistema de información para los programas de PrEP en España (SIPrEP). Todo ello supone un ejemplo de investigación traslacional y colaboración entre Ministerio de Sanidad, ISCIII y comunidades autónomas.", explican.