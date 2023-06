Introducir alimentos alergénicos en la dieta de niños puede prevenir la alergia alimentaria

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La experta de la Unidad de Alergia y Neumología Pediátricas del Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell y coordinadora del grupo de trabajo de Alergia a Alimentos de la Sociedad Española de Inmunología, Alergología y Asma Pediátricas (SEICAP), Laura Valdesoiro Navarrete, ha resaltado que introducir precozmente en la dieta de los niños alimentos potencialmente alergénicos puede prevenir la alergia alimentaria.

"No hay que tener miedo a introducir en la dieta de los niños alimentos con fama de producir alergias, sino todo lo contrario. Y en niños alérgicos con mayor motivo. Cuanto más pequeño eres, más moldeable es tu sistema inmune y tiene más capacidad de adaptación y, si introducimos de forma temprana todo tipo de alimentos, estaremos previniendo que se desarrollen nuevas alergias alimentarias. Aunque para tener alergia hay que estar predispuesto genéticamente, podemos favorecer o evitar su aparición", ha asegurado la doctora Valdesoiro Navarrete, que abordará este tema junto a la doctora Celia Pinto Fernández en un taller del 69 Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

Según la experta, una de las estrategias es introducir los alimentos potencialmente alérgenos de forma precoz en la dieta incluso antes de los 6 meses de vida (4-6 meses), siempre manteniendo la lactancia materna el mayor tiempo posible.

Desde el año 2010, algunas alergias a alimentos se tratan mediante inmunoterapia oral a alimentos, también conocida como inducción de tolerancia oral. Consiste en dar al niño una dosis muy baja del alimento alérgeno en un entorno hospitalario.

Si la tolera, la debe mantener en casa de forma diaria durante una semana. Luego, en el hospital, se aumenta de nuevo la dosis y así, de forma progresiva, se van haciendo ascensos hasta alcanzar una dosis que se considera de mantenimiento que tendrá que consumir diariamente durante varios años.

"Esto se hace de forma habitual con leche, el huevo y el melocotón, que contiene dosis altas de la proteína LTP, otro alérgeno habitual presente en los vegetales. Cada vez se inicia inmunoterapia oral en niños más pequeños, incluso lactantes con alergia a proteína de leche de vaca. Actualmente, también se está haciendo este tratamiento con otros alimentos como cereales o frutos secos", ha añadido al respecto la especialista.

El primer objetivo de este tratamiento es que el niño no tenga reacciones alérgicas graves y, el principal, que deje de ser alérgico. Hay pacientes que tras varios años lo consiguen, aunque esto no ocurre siempre. Hay algunos que siguen dando positivo en alergia al alimento, aunque, como apunta la doctora Valdesoiro Navarrete, pueden hacer dieta libre mientras cumplan con su tratamiento: tomar cierta cantidad del alimento alérgeno todos los días.

"Un niño con alergia a la leche, por ejemplo, puede comer todo tipo de elaborados sin tener que mirar etiquetas siempre y cuando se beba la cantidad de leche pautada como tratamiento de mantenimiento", ha señalado.

LECHE Y HUEVO, LOS DOS ALIMENTOS QUE MÁS PROVOCAN ALERGIA EN NIÑOS

Los dos alimentos que más frecuentemente provocan alergia en niños son la leche y el huevo. "En el huevo, por ejemplo, encontramos el ovomucoide y la ovoalbúmina; es muy importante saber a cuál de estas dos proteínas se tiene alergia para saber si se puede consumir el alimento en alguna forma o no. Un niño con alergia al ovomucoide seguramente no tolere el huevo en ningún caso porque esta proteína es resistente al calor. Sin embargo, un niño con alergia a la ovoalbúmina puede comer huevo si está cocido o en horneados con harinas. Siempre deberemos comprobarlo, previamente, con una exposición controlada en el hospital", ha apuntado la experta.

En los frutos secos, por ejemplo, hay proteínas compartidas por todos los frutos secos y otras que son propias de uno en particular; saber exactamente cuál es la que produce reacción y en qué frutos está presente hará que no se tenga que evitar el consumo de todos ellos.

Sin embargo, cuando una prueba de alergia alimentaria sale positiva, la experta considera "muy importante" tener en cuenta que no siempre significa que se es alérgico a ese alimento; hay que evaluarlo a fondo para asegurarse.

"Es importante no infradiagnosticar a los niños pero tampoco sobrediagnosticar y prohibir alimentos a la ligera. No debemos ser estrictos con las restricciones de alimentos, si no adecuar la dieta a las características del paciente. No basta con decir que eres alérgico a la leche; habrá que ver qué perfil molecular tienes para saber si tienes que tener una evitación estricta del alimento o si lo puedes consumir de alguna forma", ha subrayado la experta.

LA PREVALENCIA DE ALERGIAS ALIMENTARIAS EN NIÑOS AUMENTA CADA AÑO UN 2% EN ESPAÑA

El número de niños con reacciones alérgicas a los alimentos en España aumenta cada año un 2 por ciento, según la SEICAP. La Organización Mundial de la Alergia estima que, en los países desarrollados, uno de cada diez tiene una alergia de este tipo.

La doctora asegura que este aumento de casos se debe, por un lado, a la mejora en los diagnósticos y, por otro, a las características de nuestro entorno.

"Este aumento de alergias es multifactorial y hay varias hipótesis para explicarlo: por un lado, está la higienista que defiende que la reducción del contacto microbiano a una edad temprana hace que aumenten las enfermedades alérgicas. Luego están los que sostienen que es todo lo contrario, que se desarrollan más alergias por la exposición a contaminantes ambientales y aditivos alimentarios", ha detallado.