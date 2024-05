Internistas piden en el Congreso un sistema que atienda a los pacientes crónicos en casa para reducir los ingresos

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida conllevan un cambio de paradigma en lo que se considera un "paciente crónico complejo", además de que los avances en el sistema sanitario hacen que más enfermedades se cronifiquen y, en este sentido, los médicos internistas apuestan por un 'hospital del futuro' en el que se fomente la atención de estos pacientes desde sus casas para reducir y evitar los ingresos hospitalarios innecesarios.

"Las personas que viven con varias patologías crónicas necesitan una atención diferente. Sobre todo personas que, por una situación de complejidad como la soledad o el alcoholismo, necesitan un nivel de cuidado superior. Ahora mismo esas personas son atendidas exactamente igual que una persona que acude al hospital por una neumonía", ha declarado la presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) a los medios de comunicación, Juana Carretero, durante la jornada 'Papel de la Medicina Interna en el abordaje de los pacientes crónicos complejos y con multimorbilidad', celebrada este lunes en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, la presidenta de SEMI ha recalcado que "la mejor cama del hospital es la cama del paciente" y que, para ello, los médicos y los sistemas sanitarios "deben organizarse para que el paciente reciba la mejor atención fuera del hospital".

"Cuando haya que ir al hospital, por supuesto, se debe ir, pero debe haber una organización entre la Atención Primaria, los servicios sociales, que son los principales excluidos, la enfermería y, luego, en íntima relación con los generalistas hospitalarios, que somos los internistas, para cualquier otra necesidad que tenga el paciente o que tengan los compañeros de Atención Primaria", ha detallado la doctora Carretero.

Así, la experta ha explicado que, hoy en día, algunas enfermedades como el VIH que antes era una enfermedad mortal, ahora es "una enfermedad crónica con la que el paciente convive" y que, por tanto, estas personas necesitan "alejarse del hospital", pero no de cualquier manera, sino con un "plan estructural de seguimiento de sus patologías" que incluya "una adecuación de las pruebas que se le realizan y una adecuación del tratamiento porque la mayor parte de estas personas que viven con multimorbilidad que ingresan a los hospitales lo hacen por efectos secundarios de la medicación".

"Muchas veces uno acude a varios médicos para atenderle varias patologías y cada uno pone una pastilla, pero no quita esa pastilla y muchas veces no nos damos cuenta de que esa pastilla en ocasiones está repetida en el tratamiento del paciente. Ese efecto secundario de los fármacos lleva a que esa persona que vive con una multimorbilidad tenga que volver a ingresar", ha advertido la presidenta de SEMI.

En este aspecto ha incidido también el jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, el doctor Rafael Monte Segades, apuntando que el sistema actual está "enfocado a la actividad, a hacer muchas cosas, a poner muchos fármacos, a pedir muchas pruebas, a hacer muchas intervenciones quirúrgicas, etc".

"Solo hablamos de listas de espera, de demoras y se analiza poco cuáles son los impactos que tienen esas listas de espera o esas enfermedades. A los pacientes yo creo que no les importa demasiado si los ve un cardiólogo, un endocrinólogo o un internista. Lo que quieren es no ingresar, no reingresar, no tener efectos secundarios, trabajar, quieren ser autónomos, quieren pasear con sus nietos por el parque y esto lo tenemos que empezar a valorar", ha declarado el doctor Segades durante su intervención.

LA ESTRATEGIA DE CRONICIDAD: UNA TAREA PENDIENTE

Entre los puntos pendientes destacados por los internistas se encuentra la Estrategia de Cronicidad del Sistema Nacional de Salud que, según ha explicado la presidenta de la SEMI, se puso en marcha en el año 2012, pero "a raíz de la pandemia se paró".

"Necesitamos una estrategia nacional de atención a la cronicidad, pero, además, necesitamos 17 estrategias de atención a la cronicidad, que no deben ser diferentes porque ese es el problema. El problema es que tenemos 17 comunidades, que cada una va a un ritmo diferente. Necesitamos 17 estrategias que dependan de la estrategia nacional, por supuesto, cada una con sus características de cada comunidad autónoma, pero que el Ministerio lidere, a través del Consejo interterritorial, la puesta en marcha de esa estrategia", ha señalado la doctora Carretero.

En este aspecto, la líder de los internistas ha incidido en la necesidad de "potenciar la Atención Primaria" porque "sin AP no habrá estrategia de cronicidad" ya que "la atención de la cronicidad no es atender a esa persona cuando ya tiene la patología, es atender a esa persona antes de que desarrolle esas complicaciones".

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado el compromiso de su Ministerio en "retomar esa Estrategia de Cronicidad de pacientes" porque "lo que no se inaugura parece que no existe", pero, desde el Ministerio de Sanidad, tienen "toda la intención" de hacer "esas pequeñas inauguraciones que mejoren la calidad de vida de los pacientes".

"La medicina interna juega un papel central en nuestro sistema, en el cambio en la cronicidad y en los pacientes pluripatológicos. Los pacientes crónicos no necesitan actuaciones aisladas, necesitan visiones integrales, necesitamos cardiólogos generalistas, pediatras generalistas y neonatólogos y creo que la medicina interna aporta esa relación fundamental", ha declarado la ministra.

UN HOSPITAL DEL FUTURO ORGANIZADO POR PROCESOS

En este contexto, los internistas han incidido en que el hospital del futuro debe estar organizado por procesos "claramente estandarizados de abordaje de las distintas patologías". "Debe estar organizado por procesos en los que siempre la primera opción sea lo ambulatorio y que el hospital se quede para cuando las necesidades de la intensidad de cuidado o la intensidad de vigilancia o de tecnología acoja al paciente de forma puntual", ha apuntado la jefa de Servicio de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol, la doctora María Dolores Martín Escalante.

"Probablemente si estamos preparados en el sentido de que tenemos los actores, tenemos los profesionales, lo que no tenemos es la estructura necesaria para abordar este 'tsunami'. Esto supone un reto para todos. La conexión entre Atención Primaria y hospitalaria puede mejorar muchísimo y, sobre todo, la conexión entre los diferentes servicios hospitalarios debe de mejorar muchísimo. La organización por procesos evidentemente debe ser uno de los objetivos, pero creo que la revolución pasa por apostar por una estrategia basada en valor", ha señalado por su parte el doctor Rafael Mont Secades.

En este sentido, los internistas han definido el 'hospital del futuro' como "un hospital fluido, hospital líquido, abierto a la Atención Primaria".

"Los internistas abogamos, a través del Hospital del Futuro, que es un proyecto nuestro, a que el hospital no tenga paredes, y el hospital sea el domicilio del paciente, la Atención Primaria, los servicios sociales y los generalistas, que guiemos esa atención al paciente. Si el internista debe ir al centro de salud, pues debe ir al centro de salud a coordinarse con los médicos de familia en cómo dar esa mejor atención a esas personas", ha detallado la presidenta de la SEMI.

Así, la doctora Carretero ha concluido que la clave está no solo en obtener recursos sino en "reorganizar los recursos disponibles", y ahí es donde "pincha" la estrategia de cronicidad, "en aportar recursos y en organizar correctamente esos recursos".