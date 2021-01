La inteligencia artificial mejora y abarata el proceso de selección de embriones transferibles

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección de embriones transferibles mediante inteligencia artificial ofrece mejores resultados a un coste considerablemente menor, según un estudio dirigido por la directora científica de la Unidad de Reproducción Humana Asistida del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo, Yolanda Cabello.

Las conclusiones de este trabajo se presentarán en la '13 Conferencia Bienal Alpha', retrasada por la situación internacional provocada por la COVID-19. "Elegimos este Congreso para la presentación de este estudio dada la naturaleza de divulgación científica y sin ánimo de lucro de esta asociación, dado que nuestro afán siempre ha sido generalizar las técnicas de reproducción y que estas puedan llegar a todos los pacientes sin necesidad de técnicas de elevado coste que, además, todavía no tienen unos resultados concluyentes a la hora de seleccionar embriones", ha dicho la doctora.

Por ahora, este tipo de técnicas solo resultan útiles para establecer un orden de selección, no para descartar embriones. Además, el coste se duplicaría al tener que hacer una secuenciación del embrión dos veces, con el riesgo añadido de poder dañarlo al someterlo a varios procesos de congelación/descongelación y biopsia, pudiéndose reducir su potencial implantatorio.

Por el contrario, afirma Cabello, la selección de embriones transferibles mediante inteligencia artificial puede resultarnos útil a la hora de establecer el orden de selección y de transferencia en pacientes que tienen varios embriones de buena calidad transferibles o aptos para su criopreservación.

En referencia a la noticia de que una clínica australiana ha sido denunciada por desechar embriones considerados anormales mediante el diagnóstico genético no invasivo, resultando después ser falsos positivos, la doctora ha comentado que las técnicas no invasivas de metabolómica o de diagnóstico genético son muy prometedoras, pero todavía no presentan fiabilidad y concordancia al cien por cien, resultando caras para el paciente y por tanto no útiles sin resultados invasivos añadidos.

"Por ello, a pesar de haber tenido la posibilidad de ser de los primeros en utilizarlas, no hemos querido instaurarlas de rutina en nuestra unidad. Nuestro trabajo de momento está enfocado en obtener un orden de selección en la transferencia de embriones, sin tener que descartar ninguno de ellos y que, además, no supongan un coste añadido para nuestros pacientes", ha zanjado.