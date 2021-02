Inmunoterapia más fármacos dirigidos mejoran la supervivencia en cáncer de riñón avanzado

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes con cáncer de riñón avanzado que recibieron un fármaco dirigido combinado con un agente de inmunoterapia de punto de control tuvieron una supervivencia más larga que los pacientes tratados con el fármaco dirigido estándar, según un investigador del Instituto del Cáncer Dana-Farber de la Universidad de Harvard (Estados Unidos).

El beneficio en cuanto a la supervivencia demuestra que un inhibidor de puntos de control inmunitario junto con un fármaco inhibidor de la quinasa dirigido "es importante en el tratamiento de primera línea de los pacientes con carcinoma de células renales avanzado", explican los autores en su trabajo, publicaod en la revista 'The New England Journal of Medicine' y presentado simultáneamente durante el Simposio sobre Cánceres Genitourinarios 2021 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO).

Los resultados de este estudio de fase 3 mostraron beneficios significativos de la combinación compuesta por lenvatinib, un inhibidor oral de la cinasa que se dirige a las proteínas implicadas en la formación de los vasos sanguíneos que irrigan un tumor, y pembrolizumab, un inhibidor de puntos de control administrado por infusión que ayuda al sistema inmunitario a atacar el cáncer. Otro grupo de pacientes recibió una combinación de lenvatinib y everolimus, un fármaco dirigido a una proteína, la mTOR.

El fármaco de comparación fue sunitinib, un inhibidor dirigido a múltiples quinasas que ha sido el tratamiento estándar en estos pacientes con cáncer de riñón avanzado, que conlleva un mal pronóstico. Sin embargo, las opciones de tratamiento estándar incluyen ahora el tratamiento con inhibidores de puntos de control inmunitarios, ya sea como una combinación de dos inhibidores de puntos de control o un inhibidor de puntos de control más un inhibidor de quinasas. Estas combinaciones han conseguido mejorar los resultados de los pacientes con cáncer de riñón avanzado en comparación con el sunitinib.

Los resultados del estudio mostraron que los que recibieron la combinación de lenvatinib y pembrolizumab no sólo tuvieron una mayor supervivencia global, sino también una mayor supervivencia libre de progresión -el periodo antes de que su enfermedad empeore- y una mayor tasa de respuesta. Además de lenvatinib más pembrolizumab, el ensayo clínico también probó la combinación de lenvatinib y everolimus, que está aprobada para pacientes con cáncer de riñón avanzado cuya enfermedad progresa tras el tratamiento con sunitinib.

El criterio de valoración principal del ensayo fue la supervivencia sin progresión (SLP). Ambas combinaciones demostraron ser superiores a sunitinib solo: lenvatinib/pembrolizumab alcanzó una mediana de SSP de 23,9 meses frente a 9,2 de sunitinib; la SSP de lenvatinib/everolimus fue de 14,7 meses. La tasa de supervivencia global a los 24 meses fue del 79,2 por ciento con lenvatinib/pembrolizumab, del 66,1 por ciento con lenvatinib/everolimus y del 70,4 por ciento con sunitinib.

La tasa de respuesta objetiva confirmada (porcentaje de pacientes cuya enfermedad se redujo) fue del 71 por ciento con lenvatinib/pembrolizumab, del 53,5 por ciento con lenvatinib/everolimus y del 35,1 por ciento con sunitinib. La tasa de respuestas completas -reducción total del tumor- fue del 16,1 por ciento en los pacientes que recibieron lenvatinib/pembrolizumab, del 9,8 por ciento en el grupo de lenvatinib más everolimus y del 4,2 por ciento en el grupo de sunitinib.

"La tasa de respuestas y respuestas completas, así como la supervivencia libre de progresión fueron las más largas que hemos visto hasta la fecha en una combinación de fase 3 de un inhibidor del VEGF dirigido y un inhibidor de puntos de control inmunitario", explica Choueiri.