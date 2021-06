La incidencia de COVID-19 en los centros de reproducción asistida españoles se ha mantenido por debajo del 1%

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los centros de reproducción asistida españoles han mantenido las tasas de positividad de COVID-19 por debajo del 1 por ciento durante toda la pandemia, según un estudio presentado por la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) en el marco del congreso de la 'European Society of Human Reproduction and Embryology' (ESHRE 2021).

La investigación, llamada 'Low SARS-CoV-2 positivity rate in women included in ART programs following the recommendations of the Spanish scientific societies on reproduction' y que se ha llevado a cabo entre abril de 2020 y el 15 enero 2021, tenía como propósito analizar las tasas de positividad de esta enfermedad en centros de reproducción asistida españoles.

En total, se llevaron a cabo 12.416 cribados en tres períodos temporales distintos (2.695, 4.068 y 5.653, respectivamente) con aplicación de tests de detección de infección activa en un porcentaje superior al 70 por ciento en todas las encuestas. En concreto, en la primera fase analizada, del 27 de abril al 30 de junio de 2020, la incidencia fue del 0,31 por ciento; en la segunda, del 1 de julio al 31 de agosto de 2020, del 0,36 por ciento; y en la tercera, del 1 de septiembre de 2020 al 15 de enero de 2021, del 0,93 por ciento.

"Los resultados demuestran que la positividad en las clínicas de reproducción asistida en España ha sido baja en las diferentes fases de la pandemia y, por tanto, avalan el buen criterio en el establecimiento y en el manejo de las medidas de seguridad para la detección de la enfermedad en los centros", subraya el primer autor del estudio, Daniel Mataró, director médico de CIRH (clínica del Grupo Eugin).

HISTÓRICO DE LA PANDEMIA EN LAS CLÍNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

En marzo de 2020, debido a la crisis sanitaria por COVID-19, se paralizó la mayor parte de actividades de los centros de reproducción asistida españoles por el posible colapso hospitalario y de recursos sanitarios. Unas semanas más tarde, en el mes de abril, la SEF y la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR) lanzaron una comunicación en la que consideraron posible reanudar la actividad de estas clínicas, junto con una serie de recomendaciones de seguridad, tanto para pacientes como para trabajadores, que incluyeron, entre otras, pruebas de detección, cribaje por síntomas, registros, higiene, formación e información y medidas sociales.

En aquel momento, la SEF pidió la participación de los centros de reproducción asistida para monitorizar la recurrencia de la enfermedad en este entorno y analizar la incidencia de los casos empleando las recomendaciones difundidas. Para ello, se basaron en tres encuestas que midieron los datos en diferentes momentos epidemiológicos. En total, participaron hasta 29 centros de toda España, entre ellos los del Grupo Eugin en Barcelona y Madrid.