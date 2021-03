La importancia de una rehabilitación adecuada tras estados alterados de conciencia prolongados

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una adecuada rehabilitación facilita recuperar la interacción funcional y comunicativa y reduce la mortalidad tras estados alterados de conciencia prolongados, según un estudio realizado por Vithas NeuroRHB en el trascurso de 10 años, que representa una de las muestras más numerosas de pacientes con daño cerebral muy grave.

El estudio, llamado 'When, How, and to What Extent Are Individuals with Unresponsive Wakefulness Syndrome Able to Progress?' y publicado en la revista 'Brain and Sciences', describe los principales síntomas clínicos y la evolución en términos de recuperación de una muestra de 100 pacientes de este servicio de rehabilitación neurológica en España, altamente especializado en el tratamiento de personas en estado de vigilia sin respuesta.

Estos han sido evaluados semanalmente durante más de un año de evolución, obteniendo resultados esperanzadores. De dicha muestra, 34 de ellos, es decir, más de un tercio, consiguieron mejorar su situación clínica gracias a los programas de rehabilitación proporcionados y tan solo uno de cada diez falleció. "Se trata de un dato relevante ya que, hasta la fecha, este porcentaje de mortalidad es uno de los menores descritos con esta patología, lo que confirma la efectividad de su rehabilitación", explica el director de investigación de Vithas NeuroRHB, el doctor Enrique Noé.

Como novedad dentro de este campo de investigación, los profesionales de este servicio han sido capaces de describir el perfil clínico de mejoría de estos pacientes a lo largo del tiempo. Concretamente, las mejorías más precozmente detectadas fueron la presencia de señales visuales de interacción con el entorno como la fijación y el seguimiento de una diana visual, mientras que en el caso de señales motoras predominó la localización de estímulos dolorosos. "Estas mejorías se produjeron con mayor frecuencia en aquellos pacientes en los que la causa de su lesión se debía a un traumatismo craneoencefálico, de hecho, fueron casi cinco veces más probables en este tipo de casos", añade el doctor Noé.

Según concluye este estudio longitudinal, doce pacientes de la muestra inicial consiguieron una interacción plena a nivel funcional y comunicativo a lo largo del periodo de seguimiento. Aunque los resultados también demuestran que el grado de dependencia que presentaban para las actividades cotidianas, como vestido, aseo o alimentación, en el resto de muestra seguía siendo muy alto, incluso transcurrido más de un año desde la lesión.

UNA DE LAS MAYORES MUESTRAS HASTA LA FECHA

Así, los datos recogidos en el estudio de Vithas NeuroRHB representan una de las muestras más numerosas de pacientes en esta situación clínica publicadas hasta el momento. Con ellos, los autores esperan que puedan servir de guía diagnóstica y pronóstica para otros profesionales que se enfrenten a esta situación clínica y, a su vez, que permitan determinar cuáles son las necesidades de estas personas y sus familiares en términos socio-sanitarios.

La investigación, realizada con la colaboración de la Fundación Vithas, se enmarca dentro del programa europeo 'Disorders of Consciousness: enhancing the transfer of knowledge and professional skills on evidence-based interventions and validated technology for a better management of patients' (DOCMA), liderado por el Servicio de Neurorrehabilitación de Vithas y en el que participan 11 entidades clínicas y tecnológicas de cinco países europeos.