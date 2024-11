Implantes de cadera, identifican qué material es el mejor y tiene menos riesgo de necesitar revisión

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los implantes de cadera con una cabeza de cerámica delta o de circonio oxidado y un revestimiento o copa de polietileno altamente reticulado tuvieron el menor riesgo de revisión durante los 15 años posteriores a la cirugía, según un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Bristol (Reino Unido).

La investigación, publicada en 'PLOS Medicine', podría ayudar a los hospitales, cirujanos y pacientes a elegir qué implante de cadera utilizar para la cirugía de reemplazo. El objetivo del estudio fue establecer los materiales de implantes de cadera con riesgo de revisión para ayudar a los cirujanos ortopédicos y a los pacientes, y mejorar la toma de decisiones compartida antes de la cirugía identificando los implantes de cadera con el menor riesgo de revisión.

Para ello, los investigadores analizaron datos del Registro Nacional Conjunto (NJR) de 1.026.481 pacientes de reemplazo de cadera realizados en el NHS (el Sistema Sanitario de Reino Unido) y en los sectores privado en Inglaterra y Gales hasta 15 años después de las operaciones iniciales de reemplazo de cadera (entre 2003 y 2019).

Después de revisar los implantes de cadera a partir de los datos del NJR, el equipo de investigación descubrió que el riesgo de revisión después de un reemplazo de cadera está influenciado por el tipo de material utilizado en la superficie de apoyo. Las superficies de apoyo son las partes móviles de una articulación de cadera artificial que se deslizan unas contra otras durante la actividad.

Los datos indicaron que los implantes de cadera con una cabeza de cerámica delta o circonio oxidado y un revestimiento o copa de polietileno altamente reticulado tuvieron el menor riesgo de revisión durante los 15 años posteriores a la cirugía de reemplazo de cadera.

Estos hallazgos se confirmaron cuando el equipo de investigación investigó las razones específicas por las que se realizaron reemplazos de cadera de revisión. Los datos también mostraron que 20.869 (2 por ciento) de los pacientes con reemplazo de cadera tuvieron que someterse a una revisión después de la cirugía inicial. "Nuestra investigación ha descubierto que el riesgo de revisión de la prótesis de cadera depende de los materiales del implante de cadera utilizados en la cirugía original.

El riesgo más bajo de revisión se produce con implantes con cabeza de cerámica delta o circonio oxidado y un revestimiento o copa de polietileno altamente reticulado (HCLPE). No obstante, se necesitan más investigaciones para determinar la asociación de los materiales de los implantes con el riesgo de rehospitalización, reintervención que no sea de revisión, mortalidad y la relación coste-eficacia de estos materiales", señala Erik Lenguerrand , profesor titular de Estadística Médica y Epidemiólogo Cuantitativo en la Facultad de Medicina de Bristol: Ciencias de la Salud Traslacionales (THS) de la Universidad de Bristol, y autor principal del artículo.

"Nuestro estudio ha utilizado datos de uno de los registros más grandes del mundo que incluye todos los sectores de atención médica públicos y privados en Inglaterra y Gales. Esto significa que los datos son de aplicación más general que los disponibles anteriormente, que estaban limitados por agrupaciones amplias de tipos de implantes o un tamaño de estudio mucho más pequeño", añade Michael Whitehouse , profesor de Traumatología y Ortopedia en la Bristol Medical School: THS y director clínico principal del artículo.

Destaca la importancia de considerar toda la estructura que se crea cuando los implantes se juntan para formar un reemplazo de cadera en lugar de centrarse en los componentes individuales. "Nuestros hallazgos ayudarán a los hospitales, cirujanos y pacientes a elegir implantes de cadera y combinaciones de ellos con el menor riesgo de revisión después de una operación inicial de reemplazo de cadera".

La investigación no fue un ensayo controlado aleatorio y por lo tanto no fue posible controlar todos los factores que pueden influir en el riesgo de revisión. Además, la categorización de los implantes de cadera utilizados como parte de los reemplazos de cadera suele ser amplia en los registros nacionales de cirugía de reemplazo de articulaciones y no muestra completamente las diferencias en los riesgos de revisión asociados dentro de los diferentes tipos de materiales de implantes agrupados.