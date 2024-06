MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Servicio de Oftalmología de varios Hospitales Quirónsalud Nabil Ragaei Kamel ha explicado que la implantación de lentes intraoculares debe responder a las necesidades del paciente y a las condiciones del ojo.

Según el experto, en los últimos años cada vez es más frecuente la implantación de lentes intraoculares, ya sea en el marco de una intervención de cataratas o como una intervención al margen de esta. En este sentido, las lentes intraoculares se implantan en el ojo para corregir un defecto refractivo o de graduación.

"Si bien estas lentes se desarrollaron inicialmente para sustituir al cristalino en la cirugía de cataratas, lo cierto es que el desarrollo tecnológico ha evolucionado hacia lentes multifocales que se emplean para corregir todo tipo de defectos de graduación (miopía, hipermetropía, astigmatismo y/o presbicia)", ha señalado Ragaei.

Este desarrollo ha permitido implantarlas en pacientes cada vez más jóvenes que no presentan defectos en el cristalino, que no quieren usar gafas y que no tienen indicación para cirugía con láser, como aquéllos con un alto grado de dificultad para enfocar correctamente y/o con córnea de grosor insuficiente para el tratamiento con láser.

En función de que se utilicen o no para sustituir al cristalino, se distingue entre lentes intraoculares fáquicas (normalmente se utilizan en pacientes menores de 45 años) y pseudofáquicas (su uso es más frecuente entre los mayores de 50 años).

Sin embargo, el especialista asegura que no en todos los casos es posible la implantación de lentes intraoculares multifocales, sino que en aquellos casos en los que las condiciones del ojo no son las adecuadas por la existencia de patología ocular -glaucoma no controlado, DMAE, ojo seco, etc.-o de patología de la córnea, puede optarse por las denominadas lentes intraoculares EDOF o de rango de visión extendido, que, si bien en un principio presentaban halos alrededor de los focos luminosos por la noche, ha surgido una nueva generación de este tipo de lentes que elimina este efecto.

"En todo caso, tanto la implantación de lentes intraoculares como el tipo de estas debe ser el resultado de un estudio individualizado adaptado tanto a las necesidades del paciente como a las condiciones del ojo", ha finalizado el doctor.