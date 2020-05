Illa pide a la ciudadanía mantener los "cortafuegos" al virus para evitar nuevos rebrotes

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido a toda la población mantener activos los "cortafuegos" al coronavirus para evitar que se produzcan nuevos rebrotes, ya que el virus "no se ha ido" y "no lo hará" hasta que no haya una vacuna o un tratamiento eficaz contra la enfermedad que provoca, el Covid-19.

"Los avances hacia la nueva normalidad no pueden hacernos olvidar, en ningún momento, que aunque hayamos construido entre todos un pequeño cortafuegos con el confinamiento, no podemos bajar la guardia. El incendio sigue prendido y un golpe de viento puede volver a hacer arder el bosque", ha comentado el ministro de Sanidad durante su novena comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

Y es que, tal y como ha recordado, sólo el cinco por ciento de la población ha estado en contacto con el virus, si bien ha asegurado que si cada una de las personas que habitan en España toma las medidas de distanciamiento y protección, incluyendo el uso adecuado de las mascarillas, se podrá mantener el "cortafuegos".

"Si cada uno de nosotros se aísla al menor síntoma y avisa a los servicios sanitarios rápidamente para que confirmen si está infectado y podamos cortar la cadena de transmisión, mantenemos el cortafuegos. Si las empresas, empleadores e instituciones se hacen también corresponsables, mantenemos el cortafuegos", ha añadido Illa.

Así, ha recordado que la distancia interpersonal, la higiene y el uso de mascarillas son medidas "imprescindibles" para la protección de la salud individual y colectiva, al tiempo que ha destacado la importancia de que se inicie el aislamiento "ante el menor síntoma".

"Para evitar rebrotes es necesario contar con la colaboración de toda la población para mantener lo que tanto nos ha costado conseguir", ha recalcado, para avisar de que no hay que pensar en la posibilidad de que el virus mute y se vuelva menos contagioso y agresivo, sino que hay que seguir viéndolo igual de "contagioso y peligroso" como hasta ahora.