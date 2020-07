Identifican un biomarcador que diferencia dermatitis atópica de psoriasis con alta precisión

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Escuela de Medicina de Monte Sinaí (Estados Unidos) han localizado un único biomarcador genético, la óxido nitroso sintasa 2 (NOS2), que puede distinguir la dermatitis atópica (DA) y la psoriasis con una precisión del 100 por ciento usando tiras de cinta adhesiva, una alternativa no invasiva a la biopsia de piel.

El estudio, publicado en la revista 'Journal of Allergy and Clinical Immunology', evaluó tiras de cinta obtenidas de 20 adultos con DA moderada a severa, 20 con psoriasis moderada a severa, y 20 individuos sanos. De cada sujeto, se recogieron 20 tiras de cinta, algunas de lesiones y el resto de piel clínicamente no afectada. Las células de la piel recogidas de las tiras de cinta se sometieron a un perfil molecular global para la identificación de biomarcadores relacionados con la enfermedad.

"En el pasado, las biopsias de tejido cutáneo siempre se han considerado el patrón estándar para distinguir entre las enfermedades inflamatorias de la piel, pero pueden causar dolor, cicatrices y un mayor riesgo de infección. Este estudio muestra que el uso de cintas adhesivas puede proporcionar una alternativa mínimamente invasiva a las biopsias de piel para monitorear los biomarcadores de los pacientes con estas enfermedades de la piel en particular y más allá", explica una de las autoras del trabajo, Emma Guttman-Yassky.

Los investigadores también capturaron otros genes relacionados con la función de la barrera inmunológica y epidérmica que no estaban regulados en la DA y/o la psoriasis, y que distinguían cada enfermedad de las demás. Por ejemplo, las tiras de cinta adhesiva de los pacientes con EA expresaban con fuerza los marcadores celulares relacionados con la respuesta inmunológica del ayudante T 2 (Th2), que es característica de la DA, mientras que los pacientes de psoriasis mostraban niveles mucho más altos de citoquinas Th1 y Th17, que son características de la psoriasis.