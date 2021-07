Identificado un biomarcador de la respuesta del cáncer de mama a la inmunoterapia

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un biomarcador que ha demostrado ser un predictor de la respuesta a las inmunoterapias en pacientes con melanoma también tiene relevancia clínica para las pacientes con cáncer de mama, según un nuevo estudio publicado en 'Clinical Cancer Research', una revista de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer.

El estudio ha demostrado que este biomarcador, una molécula denominada proteína del Complejo Mayor de Histocompatibilidad de Clase II (MHC-II), tiene el potencial de ser un predictor del beneficio de la inmunoterapia con dos tipos de cáncer de mama: el cáncer de mama triple negativo (TNBC) en fase inicial y el cáncer de mama de alto riesgo con receptores de estrógeno positivos (HR+) cuando se expresa en las células del cáncer de mama.

Aunque es probable que pronto se prescriban inmunoterapias junto con quimioterapias para estos cánceres de mama antes de la cirugía, la mayoría de las pacientes no necesitan la adición de inmunoterapia para lograr una respuesta al tratamiento. Sin un biomarcador óptimo, los médicos no tienen una forma fiable de discernir qué pacientes necesitan inmunoterapia y cuáles no.

Las pruebas clínicas de expresión del MHC-II podrían proteger a las pacientes con cáncer de mama que no necesitan la inmunoterapia de posibles complicaciones del tratamiento y de costes adicionales. Las inmunoterapias son caras y están asociadas a una toxicidad significativa.

Justin Balko, profesor asociado de Medicina y Patología, Microbiología e Inmunología, que concibió y diseñó el estudio, resalta que "estos hallazgos son especialmente emocionantes porque si se validan podrían proporcionar una mejor manera de personalizar la terapia para los pacientes con cáncer de mama".

"Hasta ahora --prosigue--, los biomarcadores típicos, como la expresión de PD-L1 y el número de células inmunitarias en el tumor, no han servido para identificar a las pacientes que necesitan inmunoterapia".

Paula González Ericsson, coautora principal del estudio, añade que "la prueba puede realizarse fácilmente en muestras de tejido del paciente obtenidas para el diagnóstico sin necesidad de una intervención adicional".

Balko y sus colegas analizaron muestras de tejido donadas por tres cohortes de pacientes: pacientes con cánceres de mama no tratados con inmunoterapia; pacientes con CMT tratados con la inmunoterapia durvalumab y quimioterapia estándar y pacientes con cáncer de mama HER2-negativo tratadas con quimioterapia estándar o con quimioterapia estándar más la inmunoterapia pembrolizumab.

Determinaron que el MHC-II se expresa en un subgrupo de cánceres de mama primarios TNBC y HR+, y que la expresión del MHC-II del tumor se asocia con la respuesta a la quimioterapia estándar más durvalumab o pembrolizumab, pero no a la quimioterapia neoadyuvante estándar sola.

"Los hallazgos de la asociación con la respuesta en pacientes de alto riesgo HR+ en fase inicial sugieren que el MHC-II puede ser una herramienta útil en un contexto más amplio para el cáncer de mama y esta área se beneficiaría de más estudios", dijo la coautora principal, Kim Blenman, profesora asistente de Medicina en la Universidad de Yale.

Se cree que el estudio es el primero en evaluar y demostrar la capacidad predictiva del MHC-II tumoral para el beneficio específico de la inmunoterapia en pacientes con cáncer de mama.

Los investigadores también señalaron que el MHC-II tiene el potencial de ser un biomarcador predictivo pancanceroso para las inmunoterapias anti-PD-1 o anti-PD-L1, ya que su relevancia clínica se ha demostrado con el melanoma, el cáncer de mama y el linfoma de Hodgkin en este estudio y en otros anteriores. Sin embargo, piden que se realice un gran ensayo controlado aleatorio para validar sus hallazgos con el cáncer de mama, que se basó en un análisis retrospectivo basado en tejidos.