La IA aumenta la probabilidad de embarazo cuando se aplica en fertilidad y reproducción asistida

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de Laboratorio de Fertilab Barcelona, Sergi Rovira, ha destacado la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la fertilidad y la reproducción asistida, algo que asegura que aumenta la probabilidad de embarazo y puede lograr una fecundación exitosa mediante menos ciclos.

"Hacemos una preselección de los mejores embriones y luego, mediante la IA, seleccionamos definitivamente aquellos que presentan mayor potencial de implantación", ha indicado Rovira.

Según apunta el experto, esta tecnología se ha convertido en una herramienta "idónea" cuando se trata de recopilar datos y buscar correlaciones. "La IA nos permite ver si un embrión tiene cromosomopatías con una tasa de correlación con el diagnóstico genético muy elevada, del 80 por ciento", ha matizado.

Mientras que antes debían biopsiar estos embriones y vitrificarlos para observar si había un posible riesgo de futura enfermedad en el bebé, ahora la IA puede acceder a esta información sin necesidad de pasar por ese proceso, indica el especialista. No obstante, "la mano humana sigue siendo muy necesaria", señala Rovira, quien añade que no confían "de manera ciega en la IA", ya que "el factor humano está muy presente y no todo se basa en la decisión de esta tecnología".

Pese a ello, Rovira no teme a los futuros avances. "Si tiene que llegar un sistema que es capaz de seleccionar un embrión mejor que yo, estaré contento, al final el objetivo es que la paciente tenga un embarazo", asegura.

En este sentido, el experto señala que cuanto más tecnología, mejores resutaltados se obtendrán y ha puesto el ejemplo de los sistemas de edición génica. "Son sistemas que permiten reparar las alteraciones que puedan tener los embriones, como, por ejemplo, aquellos que porten una enfermedad", explica Rovira.

Además, para el doctor, la idea es que la IA pase a tener un papel "importante", no solamente en la fase de laboratorio, sino en todo el proceso de fecundación, desde el momento de plantear el tratamiento hasta el momento de escoger cuál es la medicación más adecuada o qué técnicas de laboratorio se ajustan más al proceso.