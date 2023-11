El Hospital La Luz reincorpora al doctor Francisco Piñal, experto en cirugía de la mano y microcirugía

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario La Luz ha reincorporado, junto con su equipo, al doctor Francisco Piñal, experto en cirugía de la mano y microcirugía, reforzando así su cuadro.

De esta forma, la Unidad de Cirugía de la Mano y Microcirugía va a estar muy centrada en la microcirugía reparadora, la eliminación del dolor y la enfermedad de Südeck, el lanzamiento de nuevas técnicas de artroscopia de muñeca, así como en el manejo de las fracturas de radio.

Precisamente, entre sus numerosos logros, Piñal destaca por ser el cirujano español que terminó con la enfermedad de Südeck, habiendo realizado 225 casos en los últimos tiempos. Ha publicado un artículo sobre ello en la revista 'Plastic and Reconstructive Surgery' (PRS Journal), titulado 'Diagnosis and Outcomes of 225 Consecutive Cases of Complex Regional Pain Syndrome of the Hand'.

El síndrome del dolor regional complejo o enfermedad de Südeck, conocida también como distrofia simpática refleja (DSR), afecta a las manos, antebrazos, pies y piernas. Es una patología osteomuscular crónica muy dolorosa que produce rigidez de las articulaciones, con escasa movilidad y sensación de quemazón, acompañado de una hipersensibilidad cutánea, fuerte inflamación, enrojecimiento, sudoración, etcétera.

Además, Piñal es reconocido por sus aportaciones en áreas como la transferencia microquirúrgica de dedos de pie a mano, siendo el mayor experto a nivel internacional y el que más intervenciones de esta complejidad ha realizado en el mundo, en concreto, más de 500.

También ha desarrollado técnicas de cirugía artroscópica en fracturas de muñeca, que son avaladas y aplicadas a nivel internacional. De hecho, fue uno de los artífices del desarrollo de la artroscopia de muñeca en los años 90, además de creador de múltiples procedimientos, como la artroscopia seca. El cirujano cántabro ha sido presidente y secretario general de la Sociedad Europea de Artroscopia de Muñeca (ahora Sociedad Internacional de Artroscopia de Muñeca, IWAS).

Piñal lidera un equipo de profesionales multidisciplinares especializados en cirugía ortopédica y traumatología articular (hombro, muñeca, codo, rodilla y tobillo) y de las extremidades (mano y pie). Algunos de los casos que trata con mayor frecuencia son los relacionados con patologías de la mano, como fracturas de palma, manos catastróficas, amputaciones o mutilaciones, artrosis o artritis; y muñeca, entre las que se encuentran fracturas de radio o de escafoides, cuadros de dolor cubital, artrosis de muñeca, tendinitis y síndrome del túnel carpiano.

También aborda lesiones habituales de hombro y codo que se producen durante la práctica deportiva, como tendinitis, artritis, capsulitis adhesiva o enfermedad del hombro congelado. La cirugía ortopédica y traumatología articular de cadera, rodilla, tobillo y pie es otra de las áreas de especialización del equipo, que ofrecerá a los pacientes del Hospital Universitario La Luz el diagnóstico y tratamiento más adecuado para tendinopatías, distensiones, luxaciones, artritis, artrosis y fracturas, en sus diferentes tipos, entre otras.